Когда и как Овечкин побьет рекорд Гретцки? Осталось забросить 85 шайб
6 января Александр Овечкин забросил одну из шайб «Вашингтона» в матче против «Коламбуса», закрепив победу команды со счетом 6:2. Этот гол стал для российского нападающего 809-м в НХЛ, и он сделал еще один шаг к, казалось, вечному рекорду Уэйна Гретцки — на счету легендарного канадца 894 результативных броска.
Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает варианты, когда и при каких условиях Ови побьет достижение Великого.
Очевидно, что в этом сезоне достать оппонента у Алекса не получится: разрыв составляет 85 шайб, а оформить такое количество голов за половину сезона не под силу ни одному хоккеисту в мире. При этом Овечкин в восьми сезонах в НХЛ забрасывал по 50 и более шайб, а его лучшее достижение — 65 точных бросков в розыгрыше-2007/08. Если до лета Александр подберется к Гретцки на расстояние 50-60 шайб, то вполне может перекрыть достижение канадца уже в сезоне-2023/24. На это можно поставить за 7.00. Однако эксперты считают, что рекорд падет либо в сезоне-2024/25 (коэффициент — 1.55), либо еще через год — 2.50.
Последнюю шайбу Овечкин забросил в большинстве, а всего на его счету уже свыше 300 голов при численном преимуществе. На то, что рекордный гол он забьет при игре «пять на четыре», котировка — 3.00. Если считаете, что это произойдет в равных составах, возьмите такой вариант за 1.35. В меньшинстве — 15.0.
Также можно выбрать зону, из которой Александр нанесет самый важный бросок в карьере. Аналитики убеждены, что Ови забьет из зоны соперника: на это очень низкая котировка — 1.05. Точное попадание из нейтральной зоны оценено в 5.00, а из своей — в 15.0. Но кто знает — может, нападающий закинет ударом через всю площадку в пустые ворота.
Невероятно, но есть возможность угадать клуб, который станет частью истории — то есть пропустит рекордную шайбу от Овечкина. Одинаковый коэффициент 15.0 сразу на семь команд: «Каролину», «Коламбус», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Филадельфию». Худшие шансы стать соавтором достижения — у самого «Вашингтона», если Алекс отличится в ворота своей нынешней команды (60.0).
9 января «Кэпиталз» во второй раз за три дня сыграют с «Коламбусом», и Овечкин может сделать еще один шаг навстречу Гретцки. На гол Александра в этой игре можно поставить за 1.80. Что касается фаворита матча, то на успех «Вашингтона» в основное время можно поставить за 1.52, вероятность исхода — 66%. Победа «Коламбуса» оценена в 5.00 (20%), ничья — в 5.40 (14%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2