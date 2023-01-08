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Когда и как Овечкин побьет рекорд Гретцки? Осталось забросить 85 шайб

Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Александр приближается к достижению канадца.

6 января Александр Овечкин забросил одну из шайб «Вашингтона» в матче против «Коламбуса», закрепив победу команды со счетом 6:2. Этот гол стал для российского нападающего 809-м в НХЛ, и он сделал еще один шаг к, казалось, вечному рекорду Уэйна Гретцки — на счету легендарного канадца 894 результативных броска.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает варианты, когда и при каких условиях Ови побьет достижение Великого.

Очевидно, что в этом сезоне достать оппонента у Алекса не получится: разрыв составляет 85 шайб, а оформить такое количество голов за половину сезона не под силу ни одному хоккеисту в мире. При этом Овечкин в восьми сезонах в НХЛ забрасывал по 50 и более шайб, а его лучшее достижение — 65 точных бросков в розыгрыше-2007/08. Если до лета Александр подберется к Гретцки на расстояние 50-60 шайб, то вполне может перекрыть достижение канадца уже в сезоне-2023/24. На это можно поставить за 7.00. Однако эксперты считают, что рекорд падет либо в сезоне-2024/25 (коэффициент — 1.55), либо еще через год — 2.50.

Последнюю шайбу Овечкин забросил в большинстве, а всего на его счету уже свыше 300 голов при численном преимуществе. На то, что рекордный гол он забьет при игре «пять на четыре», котировка — 3.00. Если считаете, что это произойдет в равных составах, возьмите такой вариант за 1.35. В меньшинстве — 15.0.

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Также можно выбрать зону, из которой Александр нанесет самый важный бросок в карьере. Аналитики убеждены, что Ови забьет из зоны соперника: на это очень низкая котировка — 1.05. Точное попадание из нейтральной зоны оценено в 5.00, а из своей — в 15.0. Но кто знает — может, нападающий закинет ударом через всю площадку в пустые ворота.

Невероятно, но есть возможность угадать клуб, который станет частью истории — то есть пропустит рекордную шайбу от Овечкина. Одинаковый коэффициент 15.0 сразу на семь команд: «Каролину», «Коламбус», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Филадельфию». Худшие шансы стать соавтором достижения — у самого «Вашингтона», если Алекс отличится в ворота своей нынешней команды (60.0).

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9 января «Кэпиталз» во второй раз за три дня сыграют с «Коламбусом», и Овечкин может сделать еще один шаг навстречу Гретцки. На гол Александра в этой игре можно поставить за 1.80. Что касается фаворита матча, то на успех «Вашингтона» в основное время можно поставить за 1.52, вероятность исхода — 66%. Победа «Коламбуса» оценена в 5.00 (20%), ничья — в 5.40 (14%).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак

 14
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Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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И К Ж
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 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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