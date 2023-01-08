Когда и как Овечкин побьет рекорд Гретцки? Осталось забросить 85 шайб

Александр приближается к достижению канадца.

6 января Александр Овечкин забросил одну из шайб «Вашингтона» в матче против «Коламбуса», закрепив победу команды со счетом 6:2. Этот гол стал для российского нападающего 809-м в НХЛ, и он сделал еще один шаг к, казалось, вечному рекорду Уэйна Гретцки — на счету легендарного канадца 894 результативных броска.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает варианты, когда и при каких условиях Ови побьет достижение Великого.

Очевидно, что в этом сезоне достать оппонента у Алекса не получится: разрыв составляет 85 шайб, а оформить такое количество голов за половину сезона не под силу ни одному хоккеисту в мире. При этом Овечкин в восьми сезонах в НХЛ забрасывал по 50 и более шайб, а его лучшее достижение — 65 точных бросков в розыгрыше-2007/08. Если до лета Александр подберется к Гретцки на расстояние 50-60 шайб, то вполне может перекрыть достижение канадца уже в сезоне-2023/24. На это можно поставить за 7.00. Однако эксперты считают, что рекорд падет либо в сезоне-2024/25 (коэффициент — 1.55), либо еще через год — 2.50.

Последнюю шайбу Овечкин забросил в большинстве, а всего на его счету уже свыше 300 голов при численном преимуществе. На то, что рекордный гол он забьет при игре «пять на четыре», котировка — 3.00. Если считаете, что это произойдет в равных составах, возьмите такой вариант за 1.35. В меньшинстве — 15.0.

Также можно выбрать зону, из которой Александр нанесет самый важный бросок в карьере. Аналитики убеждены, что Ови забьет из зоны соперника: на это очень низкая котировка — 1.05. Точное попадание из нейтральной зоны оценено в 5.00, а из своей — в 15.0. Но кто знает — может, нападающий закинет ударом через всю площадку в пустые ворота.

Невероятно, но есть возможность угадать клуб, который станет частью истории — то есть пропустит рекордную шайбу от Овечкина. Одинаковый коэффициент 15.0 сразу на семь команд: «Каролину», «Коламбус», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Филадельфию». Худшие шансы стать соавтором достижения — у самого «Вашингтона», если Алекс отличится в ворота своей нынешней команды (60.0).

9 января «Кэпиталз» во второй раз за три дня сыграют с «Коламбусом», и Овечкин может сделать еще один шаг навстречу Гретцки. На гол Александра в этой игре можно поставить за 1.80. Что касается фаворита матча, то на успех «Вашингтона» в основное время можно поставить за 1.52, вероятность исхода — 66%. Победа «Коламбуса» оценена в 5.00 (20%), ничья — в 5.40 (14%).