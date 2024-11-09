«Барселона» показывает дикую результативность. Левандовски и Рафинья в огне, «Сосьедад» их не удержит

Каталонцы забивают больше всех в ла лиге.

«Барселона» в 13-м туре ла лиги отправится на выезд к «Реал Сосьедаду». Игра пройдет 10 ноября на «Реале Арене», стартовый свисток арбитра Гильермо Куадра Фернандеса прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.55 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» 10 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение каталонцам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — приблизительно 58%. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.60 (19%) — это наименее возможный результат. Ничья идет за 4.00 (23%).

В прошлом сезоне «Барса» дважды обыграла соперника в чемпионате. Вероятность того, что «Реал Сосьедад» все же не уступит в предстоящей игре, оценена в 2.14.

Наиболее ожидаемые результаты встречи отражают превосходство сине-гранатовых:

• 1:1 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.40;

• 1:0 и 2:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60. обратный результат предложен за 2.25.

Рынок «обе забьют» дан за 1.63, противоположный вариант идет за 2.18.

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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 10 ноября 2024 года

Каталонцы уверенно лидируют в ла лиге: победили 11 раз в 12 турах и набрали 33 очка. Команда Ханси Флика оторвалась от преследующего ее «Реала» уже на девять баллов — правда, у «Мадрида» есть игра в запасе. К предстоящей встрече «Барселона» подошла после семи побед во всех турнирах с общим счетом 29:5 — на этом промежутке она ни разу на забивала меньше трех раз за 90 минут. В ла лиге сине-гранатовые почти с двукратным превосходством являются самым результативным коллективом чемпионата с 40 голами — у догоняющих бланкос всего 21 результативный удар.

В нападении «Барсы» блистают Роберт Левандовски, Рафинья и Ламин Ямаль — они формируют топ-3 самых результативных футболистов чемпионата Испании. Нападающие набрали 16, 13 и 12 баллов «гол+пас» соответственно. С учетом всех турниров Левандовски и Рафинья уже преодолели отметку в 20 голевых действий — 21 и 22 соответственно. Атакующее трио каталонцев даже сравнивают с легендарным MSN — Месси, Суаресом и Неймаром. Нынешние нападающие «Барселоны» идут за рекордом преследователей, которые в сезоне-2015/16 настреляли на троих 204 голевых действия. У Левандовски, Рафиньи и Ямаля — 55.

«Я не думаю, что эту эру начал Флик. Это сделал Хави. Флик продолжает то, что делал Хави, который дал шанс Кубарси и Ламину Ямалю. Именно Хави привел туда многих игроков. Хави ушел, а Флик пришел, но я думаю, что за те два года, что они играли при Эрнандесе, они больше узнали о своем характере и о том, что им нужно делать, особенно учитывая то, каким сложным выдался предыдущий сезон. Эта команда прямо сейчас должна рассматриваться как один из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Думаю, они справятся», — проанализировал экс-игрок «Барсы» Тьерри Анри.

«Реал Сосьедад» проводит сезон слабо: в чемпионате идет лишь 11-м и проваливается даже в Лиге Европы, хотя еще в прошлом сезоне выступал в ЛЧ. Перед «Барселоной» команда уступила чешской «Виктории Пльзень» (1:2). Впрочем, в чемпионате результаты немного улучшились — всего одно поражение в шести предыдущих турах. Коллектив из Сан-Себастьяна не уступил даже мадридскому «Атлетико» (1:1). Подопечные Иманола Альгуасиля мало забивают — в 12 играх чемпионата отличились 10 раз. Меньше во всей ла лиге выжали лишь три команды.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал Сосьедад» — «Барселона»

У хозяев из-за травмы не будет правого защитника Амари Траоре.

У гостей потерь больше: проблемы со здоровьем у Марк-Андре тер Штегена, Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена, Эрика Гарсии, Марка Берналя и Феррана Торреса. Под вопросом участие еще одного центрального защитника Пау Кубарси — в матче ЛЧ против «Црвены Звезды» (5:2) ему разбили лицо. Врачи наложили футболисту 10 швов.

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Барса» дважды обыграла соперника (2:0 и 1:0). Всего команды встречались 194 раза во всех турнирах — в 115 играх сильнее оказались каталонцы. «Реал Сосьедад» выиграл лишь в 36 матчах.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»

Сине-гранатовые штампуют победы в ла лиге: выиграли в 11 из 12 турах, забив с запасом больше всех (40 мячей) — в среднем за 90 минут они отличаются 3,33 раза. «Реал Сосьедад» не выглядит серьезным оппонентом: каталонцы обыграли соперника в девяти из 10 предыдущих встреч в чемпионате. Также команда Альгуасиля мало забивает и с трудом добивается результата — идет в ла лиге лишь 11-й.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.65.

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