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Сегодня, 18:25
«Краснодар» — «Ахмат»: «быки» не восстановились после поражения «Зениту»
Лидер РПЛ «Краснодар» в 25-м туре встретится с «Ахматом». Игра пройдет 19 апреля на «Арене Краснодар», начало запланировано на 19.30 по московскому времени. Рассудит команды бригада Владимира Москалева. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерских компаний считают хозяев фаворитами: победа «Краснодара» предложена с котировкой 1.79, что приблизительно 54% вероятности. Выигрыш «Ахмата» доступен за 4.50 (21%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.70 (26%).
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.86.
Опция «обе забьют» дана за 1.90, противоположный вариант предложен с таким же коэффициентом.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»
У гостей неплохие шансы набрать очки. «Краснодар» подойдет к матчу сразу после тяжелого поражения от «Зенита» (1:4), после которого шансы команды Мурада Мусаева на чемпионство пошатнулись. «Ахмат» же набрал неплохой ход: не проигрывает в РПЛ на протяжении восьми туров. За это время грозненцы сыграли вничью с тремя топ-клубами — «Динамо», «Локомотивом» (по 1:1) и «Спартаком» (0:0). К тому же в первом круге «быки» не смогли обыграть соперника (1:2), а в 10 последних очных встречах во всех турнирах победили «Ахмат» всего два раза.
Рекомендуемая ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.03.