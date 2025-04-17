Ставки
Прогнозы
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

17 апреля, 17:15

«Ахмат» уже несколько раз насолил «Краснодару» в этом сезоне. Новая осечка против грозненцев может стоить «быкам» чемпионства

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
«Краснодар» — «Ахмат».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
1/3
После зимней паузы команда Сергея Ташуева еще не проигрывала в РПЛ.

19 апреля «Краснодар» примет «Ахмат» в 25-м туре чемпионата России. Игра стартует в 19.30 по московскому времени, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнется в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года

Аналитики считают «быков» фаворитами. Победу команды Мурада Мусаева можно взять с коэффициентом 1.70, вероятность — примерно 59%. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех грозненцев — за 5.10 (20%).

Черно-зеленые обыграли «Ахмат» лишь в одном из шести предыдущих домашних матчей. Непоражение гостей идет за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.87, ТМ 2.5 гола — за 1.93. Рынок «обе забьют» предложили за 1.85, обратный вариант — за 1.95.

Самыми ожидаемым результатом эксперты считают победу «Краснодара» со счетом 1:0 — такой исход оценили котировкой 7.50.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;).«Спартак» практически расстался с шансами на титул и рискует выпасть из топ-3. Но «Акрон» вряд ли поставит подножку красно-белым

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 апреля 2025 года

Черно-зеленые прервали шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате в самый неподходящий момент — против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Причем поражение от главного конкурента в борьбе за титул получилось разгромным: «быки» открыли счет, после чего получили в свои ворота четыре мяча. На гол Никиты Кривцова ответили Андрей Мостовой, Лусиано Гонду, Максим Глушенков и Луис Энрике.

За шесть туров до финиша РПЛ сине-бело-голубые отстают от команды Мурада Мусаева на два очка. Аналитическая компания Opta считает шансы на золото практически равными: суперкомпьютер оценил вероятное чемпионство «Краснодара» в 45,1%, «Зенита» — в 45,2%.

«Не знаю, что сказать. Проиграли. Сейчас нужно исправить много вещей. Что стало ключевым в поражении? Мы знали, что будет сложный матч, но, конечно, в нашем поражении есть заслуга соперника. Был не очень хороший день.

Психологически нам не будет сложнее, ведь если бы победили, что — выиграли бы чемпионат? Почему это может как-то сказаться, если мы на первом месте? Будем продолжать работать», — сказал Джон Кордоба.

Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

«Ахмат» еще не проигрывал в РПЛ после возобновления сезона — две победы и четыре ничьи. Кстати, грозненцы — самая миролюбивая команда чемпионата: разделили очки с соперниками 11 раз. До легендарного рекорда «Сатурна» — пять ничьих.

Единственное весеннее поражение бело-зеленых пришлось на Кубок России: во вторник обидно уступили «Локомотиву» (1:2) и вылетели в полуфинале Пути регионов. Команда Сергея Ташуева открыла счет уже на восьмой минуте — отличился Родриго Руис Диас. Но перед перерывом пропустила дважды: Дмитрий Воробьев забил на 44-й минуте, Егор Погостнов — на 45-й.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ахмат»

В лазарете «быков» находится только запасной вратарь Даниил Голиков. Лукас Оласа и Александр Черников пропустят встречу из-за перебора желтых карточек. У гостей две потери: Антон Швец в феврале перенес операцию на паху и в этом сезоне уже не сыграет, Владислав Камилов дисквалифицирован.

«Краснодар» — «Ахмат»: статистика личных встреч

В нынешнем сезоне команды сойдутся друг с другом уже в пятый раз: в июле разделили очки в Грозном в первом круге РПЛ (1:1), через месяц парни Мурада Мусаева победили дома на групповом этапе Кубка России (1:0), но на своем поле бело-зеленые взяли реванш (3:0).

Месяц назад соперники снова пересеклись в Кубке на стадионе «Краснодар» — уже в четвертьфинале Пути регионов. «Ахмат» пропустил первым, но сделал камбэк благодаря дублю Бернарда Бериши и выбил черно-зеленых из турнира.

Общая история противостояния клубов насчитывает 34 матча. «Быки» победили в 14 поединках, грозненцы — в 13. Еще семь встреч завершились вничью.

«Краснодар» — «Ахмат».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Грозненцы — один из самых неудобных оппонентов для «быков»: черно-зеленые победили только в двух из 10 последних игр. К тому же команда Сергея Ташуева усиленно бьется за выживание и весной не потерпела ни одного поражения в чемпионате. В шести из восьми матчей после зимней паузы бело-зеленые обменялись голами с соперниками. В субботу это почти наверняка случится снова.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ставки
Читайте также
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» практически расстался с шансами на титул и рискует выпасть из топ-3. Но «Акрон» вряд ли поставит подножку красно-белым

В «Химках» бардак: игроки игнорируют нового тренера и могут бойкотировать матч с «Зенитом». Претендента на чемпионство ждут легкие три очка