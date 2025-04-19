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«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: «сороки» воспользуются усталостью соперника

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 19 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Одна из самых интригующих вывесок 33-го тура чемпионата Англии — встреча «Астон Виллы» и «Ньюкасла». Игра пройдет 19 апреля на стадионе «Вилла Парк», арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля, 19:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед

Букмекеры считают, что в матче нет однозначного фаворита. Победа хозяев доступна с котировкой 2.60, вероятность этого результата составляет приблизительно 37%. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.65 (35%), ничья предложена за 3.45 (28%).

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок «обе забьют» идет за 1.54, обратный вариант оценен в 2.47.

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Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл»

Обе команды в хорошей форме, однако у гостей есть преимущество в физических кондициях. Бирмингемцы посреди недели провели тяжелейший четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2), победы в котором не хватило для прохода в следующий раунд. «Ньюкасл» же подошел к игре после шести побед подряд, три последние — с крупным счетом. К тому же на стороне «сорок» преимущество в личных встречах — четыре победы в пяти прошлых матчах.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.91.

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