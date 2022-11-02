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«Реал» — «Селтик»: где смотреть матч ЛЧ 2 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Реал» — «Селтик» 2 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

2 ноября в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Селтик». Матч начнется в 20.45 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа F
02 нояб, 20:45. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Селтик

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в «Реале». Поставить на победу сливочных можно за 1.24, это примерно 81% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.90 (14%), успех «Селтика» оценили в 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6900 рублей.

«Реал» оступился в двух последних матчах. Если ждете осечки и против «Селтика», поставьте на то, что гости не проиграют, за 4.30.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.65, Ф2(+1.5) — за 2.24.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, и это объяснимо, ведь «верх» в прошедших десяти играх «Реала» заходил шесть раз, у «Селтика» — семь раз. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.36, на ТБ3.5 — за 1.96.

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Вариант «обе забьют» тоже весьма вероятен, оформить его можно за 1.75.

За десять прошедших игр в матчах обоих клубов совокупно были показаны четыре красные карточки. Удаление в матче оценили в 6.00.

Три наиболее возможных счета выглядят так:

• 2:0 в пользу «Реала» — за 7.70;

• 3:0 — за 8.30;

• 2:1 — за 8.90.

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ФК Реал
ФК Селтик
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

 12 1 2
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