2 ноября в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Селтик». Матч начнется в 20.45 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.30 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ не сомневается в «Реале». Поставить на победу сливочных можно за 1.24, это примерно 81% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.90 (14%), успех «Селтика» оценили в 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6900 рублей.

«Реал» оступился в двух последних матчах. Если ждете осечки и против «Селтика», поставьте на то, что гости не проиграют, за 4.30.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.65, Ф2(+1.5) — за 2.24.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, и это объяснимо, ведь «верх» в прошедших десяти играх «Реала» заходил шесть раз, у «Селтика» — семь раз. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.36, на ТБ3.5 — за 1.96.

Вариант «обе забьют» тоже весьма вероятен, оформить его можно за 1.75.

За десять прошедших игр в матчах обоих клубов совокупно были показаны четыре красные карточки. Удаление в матче оценили в 6.00.

Три наиболее возможных счета выглядят так:

• 2:0 в пользу «Реала» — за 7.70;

• 3:0 — за 8.30;

• 2:1 — за 8.90.