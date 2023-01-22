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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 22 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа («Арсенал»).
Фото Global Look Press

В центральном матче 21-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 23 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, главный арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии легально.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
22 янв, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Юнайтед

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловные фавориты встречи: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 4.10 (24%), даже ничья идет за меньшие 3.90 (25%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.

Коллективы уже встречались в этом сезоне: в шестом туре манкунианцы обыграли «Арсенал» 3:1 — это единственное поражение «канониров» в этом сезоне АПЛ. Поставить на то, что «красные дьяволы» снова как минимум не уступят лондонцам, можно за 1.96.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Арсенала» 2:1 — за 8.00;

• успех «канониров» 1:0 — за 8.30.

Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.22.

Поставить на то, что в предстоящем матче отличатся сразу обе команды, можно с коэффициентом 1.67, «обе забьют — нет» идет за 2.20.

Букайо Сака. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Сака и Эдегор выкинут манкунианцев из гонки за титул?

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года

«МЮ» — единственная команда АПЛ, которая в этом сезоне обыграла «Арсенал». Лондонцы лидируют в чемпионате и потеряли очки лишь в трех матчах: помимо поражения «Юнайтед», дважды сыграли вничью. К предстоящей встрече манкунианцы подошли в отличной форме: идут на серии из 10 матчей (девять побед) без поражений во всех турнирах.

«Красные дьяволы» показывают отличную игру в атаке: в последних 10 играх вонзили 24 мяча, в среднем это 2,4 гола за матч. «Арсенал» же в целом по сезону демонстрирует высокую результативность: в АПЛ оформляет в среднем 2.33 мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

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«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 22 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
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Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

 7
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Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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