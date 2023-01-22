«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 22 января 2023 года
В центральном матче 21-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 23 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, главный арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии легально.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловные фавориты встречи: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 4.10 (24%), даже ничья идет за меньшие 3.90 (25%).
Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.
Коллективы уже встречались в этом сезоне: в шестом туре манкунианцы обыграли «Арсенал» 3:1 — это единственное поражение «канониров» в этом сезоне АПЛ. Поставить на то, что «красные дьяволы» снова как минимум не уступят лондонцам, можно за 1.96.
Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на преимущество хозяев:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа «Арсенала» 2:1 — за 8.00;
• успех «канониров» 1:0 — за 8.30.
Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.22.
Поставить на то, что в предстоящем матче отличатся сразу обе команды, можно с коэффициентом 1.67, «обе забьют — нет» идет за 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года
«МЮ» — единственная команда АПЛ, которая в этом сезоне обыграла «Арсенал». Лондонцы лидируют в чемпионате и потеряли очки лишь в трех матчах: помимо поражения «Юнайтед», дважды сыграли вничью. К предстоящей встрече манкунианцы подошли в отличной форме: идут на серии из 10 матчей (девять побед) без поражений во всех турнирах.
«Красные дьяволы» показывают отличную игру в атаке: в последних 10 играх вонзили 24 мяча, в среднем это 2,4 гола за матч. «Арсенал» же в целом по сезону демонстрирует высокую результативность: в АПЛ оформляет в среднем 2.33 мяча за игру.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2