В центральном матче 21-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 23 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, главный арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии легально.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безусловные фавориты встречи: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 4.10 (24%), даже ничья идет за меньшие 3.90 (25%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.

Коллективы уже встречались в этом сезоне: в шестом туре манкунианцы обыграли «Арсенал» 3:1 — это единственное поражение «канониров» в этом сезоне АПЛ. Поставить на то, что «красные дьяволы» снова как минимум не уступят лондонцам, можно за 1.96.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Арсенала» 2:1 — за 8.00;

• успех «канониров» 1:0 — за 8.30.

Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.22.

Поставить на то, что в предстоящем матче отличатся сразу обе команды, можно с коэффициентом 1.67, «обе забьют — нет» идет за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года

«МЮ» — единственная команда АПЛ, которая в этом сезоне обыграла «Арсенал». Лондонцы лидируют в чемпионате и потеряли очки лишь в трех матчах: помимо поражения «Юнайтед», дважды сыграли вничью. К предстоящей встрече манкунианцы подошли в отличной форме: идут на серии из 10 матчей (девять побед) без поражений во всех турнирах.

«Красные дьяволы» показывают отличную игру в атаке: в последних 10 играх вонзили 24 мяча, в среднем это 2,4 гола за матч. «Арсенал» же в целом по сезону демонстрирует высокую результативность: в АПЛ оформляет в среднем 2.33 мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.