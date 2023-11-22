23 ноября «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с одной из слабейших команд «Востока» — «Баффало Сэйбрз». Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы хозяев более предпочтительными: победа «Кэпс» в основное время предложена за 2.17, вероятность — около 45%. Выигрыш гостей можно взять за 2.85 (34%), «мирный» результат доступен с котировкой 4.20 (21%).

Триумф столичной команды с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.73, успех «сэбс» — за 2.10.

«Вашингтон» не справился с «Баффало» в основное время уже на протяжении пяти матчей регулярки. Рынок на непоражение «Сэйбрз» оценен в 1.67.

Также предоставлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.43, Ф2(+1) — за 1.54.

Тотал больше шести шайб предложен за 1.86, ТМ 6 — за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Баффало»

Хозяева набрали отличную форму: выдали четыре победы подряд, в трех матчах забросили по четыре шайбы, а еще в одном оформили три. «Кэпс» забрались уже на седьмое место Восточной конференции, при том, что провели всего 15 игр — почти у всех оппонентов на две или три больше.

«Баффало» же приблизился ко дну «Востока» — идет на 13-й строчке с отрывом от последней всего в пять очков. К тому же в личном противостоянии присутствует явное преимущество «Вашингтона»: Александр Овечкин и партнеры обыграли «Сэйбрз» в семи из последних 10 встреч в НХЛ, правда, в четырех из предыдущих пяти поединков команды заходили как минимум в овертайм.

Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» за 1.73.

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