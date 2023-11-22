«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз на матч НХЛ 23 ноября 2023 года
23 ноября «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с одной из слабейших команд «Востока» — «Баффало Сэйбрз». Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы хозяев более предпочтительными: победа «Кэпс» в основное время предложена за 2.17, вероятность — около 45%. Выигрыш гостей можно взять за 2.85 (34%), «мирный» результат доступен с котировкой 4.20 (21%).
Триумф столичной команды с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.73, успех «сэбс» — за 2.10.
«Вашингтон» не справился с «Баффало» в основное время уже на протяжении пяти матчей регулярки. Рынок на непоражение «Сэйбрз» оценен в 1.67.
Также предоставлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;
• Ф1(-1) — за 2.43, Ф2(+1) — за 1.54.
Тотал больше шести шайб предложен за 1.86, ТМ 6 — за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Баффало»
Хозяева набрали отличную форму: выдали четыре победы подряд, в трех матчах забросили по четыре шайбы, а еще в одном оформили три. «Кэпс» забрались уже на седьмое место Восточной конференции, при том, что провели всего 15 игр — почти у всех оппонентов на две или три больше.
«Баффало» же приблизился ко дну «Востока» — идет на 13-й строчке с отрывом от последней всего в пять очков. К тому же в личном противостоянии присутствует явное преимущество «Вашингтона»: Александр Овечкин и партнеры обыграли «Сэйбрз» в семи из последних 10 встреч в НХЛ, правда, в четырех из предыдущих пяти поединков команды заходили как минимум в овертайм.
Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3