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«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз на матч НХЛ 23 ноября 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 23 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images

23 ноября «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ сойдется с одной из слабейших команд «Востока» — «Баффало Сэйбрз». Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы хозяев более предпочтительными: победа «Кэпс» в основное время предложена за 2.17, вероятность — около 45%. Выигрыш гостей можно взять за 2.85 (34%), «мирный» результат доступен с котировкой 4.20 (21%).

Триумф столичной команды с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.73, успех «сэбс» — за 2.10.

«Вашингтон» не справился с «Баффало» в основное время уже на протяжении пяти матчей регулярки. Рынок на непоражение «Сэйбрз» оценен в 1.67.

Также предоставлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.43, Ф2(+1) — за 1.54.

Тотал больше шести шайб предложен за 1.86, ТМ 6 — за 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Баффало»

Хозяева набрали отличную форму: выдали четыре победы подряд, в трех матчах забросили по четыре шайбы, а еще в одном оформили три. «Кэпс» забрались уже на седьмое место Восточной конференции, при том, что провели всего 15 игр — почти у всех оппонентов на две или три больше.

«Баффало» же приблизился ко дну «Востока» — идет на 13-й строчке с отрывом от последней всего в пять очков. К тому же в личном противостоянии присутствует явное преимущество «Вашингтона»: Александр Овечкин и партнеры обыграли «Сэйбрз» в семи из последних 10 встреч в НХЛ, правда, в четырех из предыдущих пяти поединков команды заходили как минимум в овертайм.

Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» за 1.73.

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«Автомобилист» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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 7
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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 12 1 4
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Спартак

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