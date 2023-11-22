«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 23 ноября 2023 года
23 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ схлестнутся команды из Восточной конференции — «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не транслируют североамериканскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победа хозяев в основное время доступна с котировкой 2.49, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен за практически идентичные 2.44 (39%), коэффициент на ничью — 4.21 (22%).
Триумф «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.91, этот рынок на «Нью-Йорк» оценен в 1.88.
Две последние встречи команд закончились убедительными викториями «Рейнджерс» (4:2 и 6:0): непоражение «Пенс» в предстоящем поединке можно взять за 1.55.
Также доступны ставки на успех любого из соперников с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.87, Ф2(0) — за 1.92;
• Ф1(-1) — за 2.70, Ф2(+1) — за 1.45.
Тотал больше шести шайб идет за 1.83, ТМ 6 — за 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
Соперники входят в топ-13 самых результативных клубов НХЛ в этом сезоне: хозяева отгрузили 3,41 шайбы в среднем за 60 минут, гости — 3,38. Восьмым в списке лучших бомбардиров лиги с 26 результативными действиями идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, представитель «Питтсбурга» Сидни Кросби находится ненамного ниже с 22 баллами по гол+пас. Команды нередко играли друг с другом ярко: в восьми из последних 10 встреч отличились минимум шесть раз на двоих.
Рекомендуемая ставка: ТБ шести шайб за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3