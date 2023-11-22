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Сегодня, 18:15

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 23 ноября 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 23 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артемий Панарин в составе «Рейнджерс».
Фото Getty Images

23 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ схлестнутся команды из Восточной конференции — «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не транслируют североамериканскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победа хозяев в основное время доступна с котировкой 2.49, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен за практически идентичные 2.44 (39%), коэффициент на ничью — 4.21 (22%).

Триумф «Питтсбурга» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.91, этот рынок на «Нью-Йорк» оценен в 1.88.

Две последние встречи команд закончились убедительными викториями «Рейнджерс» (4:2 и 6:0): непоражение «Пенс» в предстоящем поединке можно взять за 1.55.

Также доступны ставки на успех любого из соперников с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.87, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1) — за 2.70, Ф2(+1) — за 1.45.

Тотал больше шести шайб идет за 1.83, ТМ 6 — за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Соперники входят в топ-13 самых результативных клубов НХЛ в этом сезоне: хозяева отгрузили 3,41 шайбы в среднем за 60 минут, гости — 3,38. Восьмым в списке лучших бомбардиров лиги с 26 результативными действиями идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, представитель «Питтсбурга» Сидни Кросби находится ненамного ниже с 22 баллами по гол+пас. Команды нередко играли друг с другом ярко: в восьми из последних 10 встреч отличились минимум шесть раз на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ шести шайб за 1.83.

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«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз на матч НХЛ 23 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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 12
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Краснодар

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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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 11 1 3
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