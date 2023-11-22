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«Автомобилист» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» Минск 22 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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22 ноября в КХЛ «Автомобилист» сразится с минским «Динамо». Встреча состоится в Екатеринбурге на «Уралец-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу «Авто» в основное время можно поставить за 2.11, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (20%), успех минского «Динамо» — за 3.05 (33%).

Два последних матча между командами на льду «Автомобилиста» завершились с пользу хозяев с разницей более чем в две шайбы. Вариант Ф1(-1.5) предложен за 2.90.

Если же считаете, что гости не уступят по итогам трех периодов, возьмите Х2 за 1.69.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.83, ТМ 4.5 — за 1.97.

Триумф екатеринбуржцев с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.67, минчан — за 2.19.

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Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск

Нельзя назвать «Автомобилист» и минское «Динамо» результативными командами, но в очных матчах между ними происходит особая химия, которая зачастую превращает игры в праздник. В трех последних было заброшено 22 шайбы, в пяти из восьми предыдущих был пробит «верх» по голам. Динамовцам нужны очки после четырех поражений кряду, а екатеринбуржцам надо не ударить в грязь дома. Поэтому встреча должна быть боевой.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.83.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Зенит

 12
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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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 7
П
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 12 1 3
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 11 1 3
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