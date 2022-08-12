Вечно преследующая «Баварию» «Боруссия» из Дортмунда во втором туре чемпионата Германии сыграет с «Фрайбургом». Игра пройдет на арене «Европа-Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» начиная с 21.25 мск.

«Боруссия», несмотря на свой высокий статус в чемпионате, идет небольшим фаворитом игры. На ее победу можно поставить за существенные 2.27, что примерно 44% вероятности исхода. Успех «Фрайбурга» идет за 3.10 (32%), ничья — за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев, которые в первом туре выиграли 4:0 у «Аугсбурга», в случае их еще одной виктории принесет выплату в 3100 рублей.

Букмекеры предполагают, что матч получится сильно «верховым»: на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.56, на ТМ 2.5 — 2.43.

В прошлом сезоне команды обменялись победами и голами, поэтому вариант «обе забьют» идет за небольшие 1.52.

У «Боруссии» не сыграют купленные летом форварды: Себастьян Аллер (рак яичек) и Карим Адейеми (травма ноги). На то, что их удачно подменит другой свежий нападающий Антони Модест и забьет в дебютном матче, коэффициент — 2.20.

Удаление вратаря оценено крупной котировкой 25.0.

При этом самый вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.40.