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«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть матч бундеслиги 12 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд 12 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Марко Ройс.
Фото Global Look Press

Вечно преследующая «Баварию» «Боруссия» из Дортмунда во втором туре чемпионата Германии сыграет с «Фрайбургом». Игра пройдет на арене «Европа-Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» начиная с 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
12 авг, 21:30. Dreisamstadion (Фрайбург)
Фрайбург
Боруссия Д

«Боруссия», несмотря на свой высокий статус в чемпионате, идет небольшим фаворитом игры. На ее победу можно поставить за существенные 2.27, что примерно 44% вероятности исхода. Успех «Фрайбурга» идет за 3.10 (32%), ничья — за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев, которые в первом туре выиграли 4:0 у «Аугсбурга», в случае их еще одной виктории принесет выплату в 3100 рублей.

Букмекеры предполагают, что матч получится сильно «верховым»: на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.56, на ТМ 2.5 — 2.43.

В прошлом сезоне команды обменялись победами и голами, поэтому вариант «обе забьют» идет за небольшие 1.52.

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У «Боруссии» не сыграют купленные летом форварды: Себастьян Аллер (рак яичек) и Карим Адейеми (травма ноги). На то, что их удачно подменит другой свежий нападающий Антони Модест и забьет в дебютном матче, коэффициент — 2.20.

Удаление вратаря оценено крупной котировкой 25.0.

При этом самый вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.40.

Футбол
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Фрайбург
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«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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