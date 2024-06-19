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Испания — Италия: команды повторят исход последнего Евро

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Сборная Италии.
Фото Getty Images

20 июня в Гельзенкирхене состоится матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Италии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Чемпионат Европы. Группа B
20 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Испания
Италия

В какой форме Испания

Испания удачно стартовала на Евро, победив в первом туре Хорватию. «Фурия Роха» забила три гола в первом тайме и сохранила свое преимущество во втором, благодаря чему в итоге одержала сухую победу (3:0). Этот результат позволил испанцам выйти в лидеры группы B и опередить своего ближайшего преследователя за счет лучшего показателя забитых голов. Стоит отметить, что текущая победная серия коллектива Луиса де ла Фуэнте в официальных матчах насчитывает уже девять игр.

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В ближайшем матче Испании, возможно, не поможет Эмерик Лапорт, который восстанавливается от травмы.

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В какой форме Италия

Италия начала Евро с победы над Албанией, которая далась сборной не без труда. Итальянцы пропустили самый быстрый гол в истории турнира — уже на 23-й секунде. Впрочем, через 10 минут «скуадра адзурра» сравняла счет, а еще через три вышла вперед. Во втором тайме коллектив Лучано Спаллетти не увеличил преимущество, но и не позволил забить своему сопернику. Итог — 2:1 в пользу Италии.

Итальянцы не проигрывают в 2024 году. Ранее «скуадра адзурра» провела четыре выставочные встречи, в которых обыграла Венесуэлу (2:1), Эквадор (2:0) и Боснию и Герцеговину (1:0). Еще одна игра завершилась для сборной вничью: 0:0 с Турцией.

К ближайшей игре Италия подходит без кадровых потерь.

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Испания — Италия: статистика личных встреч

В последний раз команды пересекались друг с другом в полуфинале Лиги наций сезона-2022/23. Тогда сильнее оказалась Испания, забившая победный гол под конец второго тайма (2:1).

Стоит отметить, что сборные встречались между собой и на прошлом Евро. Та встреча также состоялась на стадии полуфинала, но завершилась победой Италии в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 пен.).

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Прогноз Романа Нагучева на матч Испания — Италия 20 июня

«Не сомневаюсь, что матч Испания — Италия выйдет «низовым». Что-то вроде повторения полуфинала прошлого чемпионата Европы, когда команды мало атаковали, но забили два мяча. Предполагаю, что и эта игра пройдет по тому же сценарию. Также возможна и ничья, которая устроит обе сборные. В общем, мой вариант такой: либо 1-2 гола, либо ничья», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на ничью в матче Испания — Италия можно поставить с коэффициентом 3.25.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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