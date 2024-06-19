Испания — Италия: команды повторят исход последнего Евро
20 июня в Гельзенкирхене состоится матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Италии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.
В какой форме Испания
Испания удачно стартовала на Евро, победив в первом туре Хорватию. «Фурия Роха» забила три гола в первом тайме и сохранила свое преимущество во втором, благодаря чему в итоге одержала сухую победу (3:0). Этот результат позволил испанцам выйти в лидеры группы B и опередить своего ближайшего преследователя за счет лучшего показателя забитых голов. Стоит отметить, что текущая победная серия коллектива Луиса де ла Фуэнте в официальных матчах насчитывает уже девять игр.
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В ближайшем матче Испании, возможно, не поможет Эмерик Лапорт, который восстанавливается от травмы.
В какой форме Италия
Италия начала Евро с победы над Албанией, которая далась сборной не без труда. Итальянцы пропустили самый быстрый гол в истории турнира — уже на 23-й секунде. Впрочем, через 10 минут «скуадра адзурра» сравняла счет, а еще через три вышла вперед. Во втором тайме коллектив Лучано Спаллетти не увеличил преимущество, но и не позволил забить своему сопернику. Итог — 2:1 в пользу Италии.
Итальянцы не проигрывают в 2024 году. Ранее «скуадра адзурра» провела четыре выставочные встречи, в которых обыграла Венесуэлу (2:1), Эквадор (2:0) и Боснию и Герцеговину (1:0). Еще одна игра завершилась для сборной вничью: 0:0 с Турцией.
К ближайшей игре Италия подходит без кадровых потерь.
Испания — Италия: статистика личных встреч
В последний раз команды пересекались друг с другом в полуфинале Лиги наций сезона-2022/23. Тогда сильнее оказалась Испания, забившая победный гол под конец второго тайма (2:1).
Стоит отметить, что сборные встречались между собой и на прошлом Евро. Та встреча также состоялась на стадии полуфинала, но завершилась победой Италии в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 пен.).
Прогноз Романа Нагучева на матч Испания — Италия 20 июня
«Не сомневаюсь, что матч Испания — Италия выйдет «низовым». Что-то вроде повторения полуфинала прошлого чемпионата Европы, когда команды мало атаковали, но забили два мяча. Предполагаю, что и эта игра пройдет по тому же сценарию. Также возможна и ничья, которая устроит обе сборные. В общем, мой вариант такой: либо 1-2 гола, либо ничья», — считает Нагучев.
В букмекерской компании FONBET на ничью в матче Испания — Италия можно поставить с коэффициентом 3.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4