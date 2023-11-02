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Сегодня, 16:15

СКА — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 2 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Авангард» 2 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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СКА.
Фото Официальный сайт ХК СКА

2 ноября в КХЛ СКА сыграет с «Авангардом». Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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СКА — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На триумф хозяев в основное время выставлен коэффициент 1.92, что примерно 52% вероятности исхода. Успех «Авангарда» предложен за 3.40 (29%), ничья — за 4.14 (19%).

Вариант «ничья или победа «ястребов» доступен за 1.83.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • ТБ 4.5 идет за 1.59, ТМ 4.5 — за 2.26;

  • ТБ 5.5 — за 2.17, ТМ 5.5 — за 1.68.

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Если обе команды забьют хотя бы по две шайбы, сыграет котировка 1.66. В противном случае выиграет пари за 2.08.

Триумф «Авангарда» с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 2.43, СКА — в 1.55.

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Хоккей
КХЛ
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ХК Авангард
ХК СКА
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«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года

«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 2 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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