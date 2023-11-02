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«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 2 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет московское дерби — «Спартак» и ЦСКА встретятся на льду арены «Мегаспорт». Начало матча запланировано на 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.

Игроки &laquo;Авангарда&raquo;. СКА — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников практически равные шансы на успех. Победа красно-белых в основное время доступна с котировкой 2.49, это около 38% вероятности. Выигрыш армейцев предложен за чуть меньшие 2.48 (38%), коэффициент на ничью — 3.99 (24%).

Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.90, этот рынок на ЦСКА идет за 1.89.

Также имеется широкий выбор ставок на викторию любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.90, Ф2(0) — тоже за 1.90;

• Ф1(-1) — за 3.08, Ф2(+1) — за 1.36.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.31.

Вероятность увидеть дополнительное время дали в 3.99, вариант «овертайма не будет» представлен за 1.24.

Николай Голдобин. Голдобин, Порядин и Морозов превратили «Спартак» в самый яркий клуб КХЛ. Но ЦСКА укажет красно-белым на их слабости

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

Красно-белые — с большим отрывом самые результативные в КХЛ. В среднем за игру подопечные Алексея Жамнова отличаются 3,80 раза, а прямо накануне московского дерби ярко прихлопнули «Нефтехимик» (6:1). Минимум в три заброшенные шайбы «Спартак» выполняет уже на протяжении 11 встреч. ЦСКА тоже немало забивает — идет четвертым по скорострельности в лиге с показателем 3,17 гола в среднем за три периода. Также в последнем очном поединке команды набросали на двоих восемь шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.80.

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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 2 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

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Крылья Советов

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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