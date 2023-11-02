«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 2 ноября 2023 года
2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет московское дерби — «Спартак» и ЦСКА встретятся на льду арены «Мегаспорт». Начало матча запланировано на 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников практически равные шансы на успех. Победа красно-белых в основное время доступна с котировкой 2.49, это около 38% вероятности. Выигрыш армейцев предложен за чуть меньшие 2.48 (38%), коэффициент на ничью — 3.99 (24%).
Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.90, этот рынок на ЦСКА идет за 1.89.
Также имеется широкий выбор ставок на викторию любой из команд с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.90, Ф2(0) — тоже за 1.90;
• Ф1(-1) — за 3.08, Ф2(+1) — за 1.36.
Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.31.
Вероятность увидеть дополнительное время дали в 3.99, вариант «овертайма не будет» представлен за 1.24.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА
Красно-белые — с большим отрывом самые результативные в КХЛ. В среднем за игру подопечные Алексея Жамнова отличаются 3,80 раза, а прямо накануне московского дерби ярко прихлопнули «Нефтехимик» (6:1). Минимум в три заброшенные шайбы «Спартак» выполняет уже на протяжении 11 встреч. ЦСКА тоже немало забивает — идет четвертым по скорострельности в лиге с показателем 3,17 гола в среднем за три периода. Также в последнем очном поединке команды набросали на двоих восемь шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1