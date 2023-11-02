2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ пройдет московское дерби — «Спартак» и ЦСКА встретятся на льду арены «Мегаспорт». Начало матча запланировано на 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников практически равные шансы на успех. Победа красно-белых в основное время доступна с котировкой 2.49, это около 38% вероятности. Выигрыш армейцев предложен за чуть меньшие 2.48 (38%), коэффициент на ничью — 3.99 (24%).

Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.90, этот рынок на ЦСКА идет за 1.89.

Также имеется широкий выбор ставок на викторию любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.90, Ф2(0) — тоже за 1.90;

• Ф1(-1) — за 3.08, Ф2(+1) — за 1.36.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.31.

Вероятность увидеть дополнительное время дали в 3.99, вариант «овертайма не будет» представлен за 1.24.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

Красно-белые — с большим отрывом самые результативные в КХЛ. В среднем за игру подопечные Алексея Жамнова отличаются 3,80 раза, а прямо накануне московского дерби ярко прихлопнули «Нефтехимик» (6:1). Минимум в три заброшенные шайбы «Спартак» выполняет уже на протяжении 11 встреч. ЦСКА тоже немало забивает — идет четвертым по скорострельности в лиге с показателем 3,17 гола в среднем за три периода. Также в последнем очном поединке команды набросали на двоих восемь шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.80.

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