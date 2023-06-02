2 июня в третьем круге «Ролан Гаррос» состоится повторение недавнего финала турнира в Страсбурге — россиянка Анна Блинкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Новая встреча теннисисток начнется не ранее 14.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1:0 в пользу экс третьей ракетки мира.

Свитолина — лидер котировок букмекерской компании Olimpbet. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Успех Блинковой предложено взять за 2.78 (32%).

Считаете, что Анне по силам одолеть соперницу? Ставка в 1000 рублей на ее выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» принесет выплату в 2780 рублей.

27 мая девушки бились в финале турнира в Страсбурге, который завершился со счетом 2:0 в пользу Свитолиной (6:2, 6:3). На повторение результата котировка — 2.06.

Если Свитолина снова выиграет с форой (-3.5) гейма, сыграет коэффициент 1.83. Гандикап (+3.5) на Блинкову увеличит сумму ровно в два раза.

Тотал меньше 20.5 гейма идет за 2.00, ТБ 20.5 — за 1.83.

На то, что Элина возьмет больше 13 и более геймов, можно поставить за 2.09. На ИТМ2 (12.5) — за 1.69.

Прогноз и ставка на матч Анна Блинкова — Элина Свитолина

Анна на этом турнире уже стала автором громкой сенсации — отыграла отставание в сет и брейк и выбила пятую ракетку планеты Каролин Гарсию. Но совершить еще один яркий прорыв ей вряд ли под силу. В третьем круге Блинковой предстоит сыграть с Элиной Свитолиной, которой она 27 мая проиграла в финале соревнований в Страсбурге. Тогда ей удалось взять лишь пять геймов.

Украинка, хотя только возвращается в тур после рождения ребенка, набрала отличную форму. Ее удары значительно плотнее, чем у Блинковой, а выход на мяч резче и акцентированнее. Слегка тяжеловатой российской теннисистке, к сожалению, было не под силу совладать с легкостью и подвижностью Элины. За шесть дней вряд ли что-то изменится.

Рекомендуемая ставка: Блинкова выиграет меньше 12 геймов за 1.81.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей