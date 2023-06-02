Анна Блинкова — Элина Свитолина: реванша за финал Страсбурга не будет
2 июня в третьем круге «Ролан Гаррос» состоится повторение недавнего финала турнира в Страсбурге — россиянка Анна Блинкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Новая встреча теннисисток начнется не ранее 14.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1:0 в пользу экс третьей ракетки мира.
Свитолина — лидер котировок букмекерской компании Olimpbet. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Успех Блинковой предложено взять за 2.78 (32%).
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27 мая девушки бились в финале турнира в Страсбурге, который завершился со счетом 2:0 в пользу Свитолиной (6:2, 6:3). На повторение результата котировка — 2.06.
Если Свитолина снова выиграет с форой (-3.5) гейма, сыграет коэффициент 1.83. Гандикап (+3.5) на Блинкову увеличит сумму ровно в два раза.
Тотал меньше 20.5 гейма идет за 2.00, ТБ 20.5 — за 1.83.
На то, что Элина возьмет больше 13 и более геймов, можно поставить за 2.09. На ИТМ2 (12.5) — за 1.69.
Прогноз и ставка на матч Анна Блинкова — Элина Свитолина
Анна на этом турнире уже стала автором громкой сенсации — отыграла отставание в сет и брейк и выбила пятую ракетку планеты Каролин Гарсию. Но совершить еще один яркий прорыв ей вряд ли под силу. В третьем круге Блинковой предстоит сыграть с Элиной Свитолиной, которой она 27 мая проиграла в финале соревнований в Страсбурге. Тогда ей удалось взять лишь пять геймов.
Украинка, хотя только возвращается в тур после рождения ребенка, набрала отличную форму. Ее удары значительно плотнее, чем у Блинковой, а выход на мяч резче и акцентированнее. Слегка тяжеловатой российской теннисистке, к сожалению, было не под силу совладать с легкостью и подвижностью Элины. За шесть дней вряд ли что-то изменится.
Рекомендуемая ставка: Блинкова выиграет меньше 12 геймов за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9