Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 03:15

Анна Блинкова — Элина Свитолина: реванша за финал Страсбурга не будет

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Анна Блинкова — Элина Свитолина 2 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press

2 июня в третьем круге «Ролан Гаррос» состоится повторение недавнего финала турнира в Страсбурге — россиянка Анна Блинкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Новая встреча теннисисток начнется не ранее 14.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1:0 в пользу экс третьей ракетки мира.

Танаси Коккинакис. Карен Хачанов — Танаси Коккинакис: австралиец вернется на родину к заскучавшему Кирьосу

Свитолина — лидер котировок букмекерской компании Olimpbet. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Успех Блинковой предложено взять за 2.78 (32%).

Считаете, что Анне по силам одолеть соперницу? Ставка в 1000 рублей на ее выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» принесет выплату в 2780 рублей.

27 мая девушки бились в финале турнира в Страсбурге, который завершился со счетом 2:0 в пользу Свитолиной (6:2, 6:3). На повторение результата котировка — 2.06.

Если Свитолина снова выиграет с форой (-3.5) гейма, сыграет коэффициент 1.83. Гандикап (+3.5) на Блинкову увеличит сумму ровно в два раза.

Тотал меньше 20.5 гейма идет за 2.00, ТБ 20.5 — за 1.83.

На то, что Элина возьмет больше 13 и более геймов, можно поставить за 2.09. На ИТМ2 (12.5) — за 1.69.

Пеп Гвардиола. Пеп потерял важных игроков перед финалом Кубка Англии с «МЮ». Требл «Сити» под угрозой?

Прогноз и ставка на матч Анна Блинкова — Элина Свитолина

Анна на этом турнире уже стала автором громкой сенсации — отыграла отставание в сет и брейк и выбила пятую ракетку планеты Каролин Гарсию. Но совершить еще один яркий прорыв ей вряд ли под силу. В третьем круге Блинковой предстоит сыграть с Элиной Свитолиной, которой она 27 мая проиграла в финале соревнований в Страсбурге. Тогда ей удалось взять лишь пять геймов.

Украинка, хотя только возвращается в тур после рождения ребенка, набрала отличную форму. Ее удары значительно плотнее, чем у Блинковой, а выход на мяч резче и акцентированнее. Слегка тяжеловатой российской теннисистке, к сожалению, было не под силу совладать с легкостью и подвижностью Элины. За шесть дней вряд ли что-то изменится.

Рекомендуемая ставка: Блинкова выиграет меньше 12 геймов за 1.81.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Анна Блинкова
Элина Свитолина
0
Читайте также
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карен Хачанов — Танаси Коккинакис: австралиец вернется на родину к заскучавшему Кирьосу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости