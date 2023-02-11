«Реал» — «Аль-Хиляль»: прогноз на матч клубного чемпионата мира 11 февраля 2023 года
11 февраля на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском городе Рабат пройдет финал клубного чемпионата мира по футболу. В матче за трофей встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, а прямую трансляцию в 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «бланкос» огромными фаворитами: поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.28, вероятность — примерно 77%. Успех номинальных гостей доступен за 11.0 (8%). Даже на ничью предложена заметно более низкая котировка 6.10 (15%).
Верите, что команды не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 6100 рублей.
Поставить на триумф мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.14, этот рынок на «Аль-Хиляль» идет за 5.80.
Команда из Саудовской Аравии на пути к финалу преодолела два раунда, обыграв марокканский «Видад» в серии пенальти и бразильский «Фламенго» в основное время (3:2). Поставить на то, что аутсайдер хотя бы не уступит европейцам за 90 минут, можно за 3.90.
Аналитики предвкушают большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.60.
Прогноз и ставка на матч клубного чемпионата мира «Реал» — «Аль-Хиляль» 11 февраля 2023 года
«Бланкос» явно превосходят в классе соперника, состав которого, согласно статистическому сайту Transfermarkt, составляет всего 39.6 млн евро. Для сравнения: ростер «Реала» оценен в 849 млн евро. Вдобавок, к ужасу «Аль-Хиляля», к финалу восстановится главный нападающий мадридцев и действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.
Но и без француза «Реал» на этом турнире выступает результативно: в полуфинале разгромил египетский «Аль-Ахли» 4:1. Матчи аравийцев тоже получались достаточно яркими: в 1/4 финала оформили ничью 1:1 и победу в серии пенальти, а в полуфинале — драматичные 3:2.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2