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«Реал» — «Аль-Хиляль»: прогноз на матч клубного чемпионата мира 11 февраля 2023 года

Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» — «Аль-Хиляль» 11 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Винисиус Жуниор на клубном чемпионате мира («Реал»).
Фото Global Look Press

11 февраля на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском городе Рабат пройдет финал клубного чемпионата мира по футболу. В матче за трофей встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени, а прямую трансляцию в 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Клубный ЧМ. Финал
11 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Реал
Аль-Хиляль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «бланкос» огромными фаворитами: поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.28, вероятность — примерно 77%. Успех номинальных гостей доступен за 11.0 (8%). Даже на ничью предложена заметно более низкая котировка 6.10 (15%).

Верите, что команды не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 6100 рублей.

Поставить на триумф мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.14, этот рынок на «Аль-Хиляль» идет за 5.80.

Команда из Саудовской Аравии на пути к финалу преодолела два раунда, обыграв марокканский «Видад» в серии пенальти и бразильский «Фламенго» в основное время (3:2). Поставить на то, что аутсайдер хотя бы не уступит европейцам за 90 минут, можно за 3.90.

Аналитики предвкушают большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.60.

Карим Бензема. «Реал» — «Аль-Хиляль»: Бензема сделает разницу, а мадридцев — чемпионами мира

Прогноз и ставка на матч клубного чемпионата мира «Реал» — «Аль-Хиляль» 11 февраля 2023 года

«Бланкос» явно превосходят в классе соперника, состав которого, согласно статистическому сайту Transfermarkt, составляет всего 39.6 млн евро. Для сравнения: ростер «Реала» оценен в 849 млн евро. Вдобавок, к ужасу «Аль-Хиляля», к финалу восстановится главный нападающий мадридцев и действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

Но и без француза «Реал» на этом турнире выступает результативно: в полуфинале разгромил египетский «Аль-Ахли» 4:1. Матчи аравийцев тоже получались достаточно яркими: в 1/4 финала оформили ничью 1:1 и победу в серии пенальти, а в полуфинале — драматичные 3:2.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.76.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

 7
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Спартак

 6
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Краснодар

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 16 1 3
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 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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