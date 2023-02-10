«Милан» — «Торино»: где смотреть матч серии А 10 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
10 февраля в 22-м туре серии А оказавшийся в кризисе «Милан» примет «Торино» Алексея Миранчука. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Джованни Айрольди.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Милан». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.83, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Торино» — за 5.00 (19%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.
Вариант «Торино» не проиграет» предложен за 2.04. В последних трех очных матчах «быки» ни разу не уступили россонери.
Тотал больше 2.5 мяча идет за приличные 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.
Команды обменялись голами только в одном из пяти предыдущих матчей между собой. Условие «обе забьют» оценено в 2.13, «обе забьют — нет» — в 1.71.
На пенальти можно поставить за 2.65, на удаление — за 4.00.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2