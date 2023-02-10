Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Торино» 10 февраля 2023 года

10 февраля в 22-м туре серии А оказавшийся в кризисе «Милан» примет «Торино» Алексея Миранчука. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Джованни Айрольди.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Милан». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.83, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Торино» — за 5.00 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.

Вариант «Торино» не проиграет» предложен за 2.04. В последних трех очных матчах «быки» ни разу не уступили россонери.

Тотал больше 2.5 мяча идет за приличные 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

Команды обменялись голами только в одном из пяти предыдущих матчей между собой. Условие «обе забьют» оценено в 2.13, «обе забьют — нет» — в 1.71.

На пенальти можно поставить за 2.65, на удаление — за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом: