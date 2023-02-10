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«Милан» — «Торино»: где смотреть матч серии А 10 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Торино» 10 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

10 февраля в 22-м туре серии А оказавшийся в кризисе «Милан» примет «Торино» Алексея Миранчука. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 22-й тур
10 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Торино

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Милан». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.83, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Торино» — за 5.00 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.

Вариант «Торино» не проиграет» предложен за 2.04. В последних трех очных матчах «быки» ни разу не уступили россонери.

Тотал больше 2.5 мяча идет за приличные 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

Команды обменялись голами только в одном из пяти предыдущих матчей между собой. Условие «обе забьют» оценено в 2.13, «обе забьют — нет» — в 1.71.

 
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На пенальти можно поставить за 2.65, на удаление — за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Милана» — за 5.50;

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • успех россонери 2:0 — за 7.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Торино
0
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«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч Зимнего кубка РПЛ 10 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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