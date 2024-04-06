«Ростов» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 6 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
6 апреля «Ростов» примет «Сочи» в 23-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.55 мск.
Эксперты компании Winline ждут триумфа ростовчан. На команду Валерия Карпина предложили коэффициент 1.87, что соответствует 52% вероятности. Успех парней Роберта Морено доступен за 4.30 (22%). «Мирный» исход оценили в 3.70 (26%).
«Сочи» выиграл в трех последних встречах с «Ростовом». На очередную победу или ничью гостей можно сыграть за 1.99.
Фору (-1) для «Ростова» представили за 2.51.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.93, ТМ 2.5 — в близкие 1.88.
Обмен результативными ударами идет за 1.78, противоположный рынок — за 2.04.
Вы можете объединить сразу две опции: «обе забьют» и ТБ 2.5 дали за 2.15, вариант без обмена голами и ТМ 2.5 — за 2.22.
Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. Аналитики предложили его за 6.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
6
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5