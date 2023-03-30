«Питтсбург» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года
Ночью 31 марта «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» сойдутся в матче регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды до сих пор не гарантировали участие в плей-офф. Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и начнется в 02.00 по московскому времени. Заокеанскую лигу в России легально не показывают.
По мнению аналитиков букмекерской компании PARI, у хозяев больше шансов на успех: поставить на победу «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 1.85, вероятность — примерно 52%. Выигрыш «Нэшвилла» доступен за 3.35 (28%), ничья идет за 4.70 (20%).
Ждете триумф Евгения Малкина и компании? Ставка в 1000 рублей на «пингвинов» при благоприятном исходе принесет 1850 рублей.
Доступны котировки на успех команд с учетом овертайма и серии буллитов. Этот рынок на хозяев идет за 1.85, на гостей — за 3.35.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.65.
• Ф1(-2.5) можно взять за 3.20, Ф2(+2.5) — за 1.33.
Аналитики практически уверены, что игра получится результативной: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.47, ТМ 5.5 — за приличные 2.60. При этом шесть шайб на двоих команды не забивали с 2019 года.
По мнению экспертов, в предстоящей игре больше всего шансов забить у нападающего «Пингвинз» Джейка Генцела. Поставить на гол американца можно за 2.00.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Питтсбург» — «Нэшвилл»
Команды не входят в число самых результативных в НХЛ: «пингвины» за 74 матча забросили 239 шайб, «Предаторз» — 206 за 73 игры. По количеству голов команда Малкина занимает среднее 16-е место в НХЛ. Меньше «Нэшвилла» же в этом сезоне отличились лишь четыре команды. Да и друг с другом соперники выступают не слишком ярко: в последний раз забросили хотя бы шесть шайб на двоих еще в 2019 году.
Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4