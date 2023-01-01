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«Монако» — «Брест»: где смотреть матч лиги 1 1 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча лиги 1 «Монако» — «Брест» 1 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

1 января в 17-м туре чемпионата Франции «Монако» Александра Головина сыграет с «Брестом». Матч пройдет в королевстве на стадионе «Луи II» и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслужит его арбитр Жереми Стина. В России встреча показана не будет.

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Брест

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Монако» фаворитом встречи. На победу монегасков можно поставить с коэффициентом 1.45, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Бреста» — за 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 7000 рублей, а чистая прибыль — 6000 рублей.

Вариант «Брест» не проиграет» доступен за 2.90. Также можете подстраховать «пиратов» форой (+1.5) мяча за 1.72.

Тотал больше 2.5 гола идет за скромные 1.54, ТМ 2.5 — за 2.60.

На то, что забьют обе команды, котировка — 1.71. Противоположный исход предложен за 2.14.

Случится ли в матче пенальти? 11-метровый доступен за 2.80.

 
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Гол Александра Головина можно взять за 4.00. Самый вероятный автор забитого мяча, по мнению экспертов, — Виссам Бен-Йеддер (1.80).

Аналитики ожидают, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу «Монако» за 7.70.

 

Александр Головин
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брест
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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