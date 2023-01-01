1 января в чемпионате Франции состоится матч двух лидеров чемпионата Франции — «ПСЖ» примет «Ланс». Встреча пройдет на 38-тысячном стадионе «Боллар-Делелис» и начнется в 22.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Жером Брезар. В России прямая трансляция игры будет недоступна.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить за 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (24%), успех «Ланса» — за близкие 3.50 (28%).

Кроваво-золотые свели вничью два последних матча с «ПСЖ». На то, что они не уступят и в ближайшей встрече, котировка — 1.80.

На то, что команды пробьют «верх» по голам, коэффициент — 1.74. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.17.

В пяти очных матчах из последних шести соперники обменялись забитыми мячами. Обоюдное взятие ворот в предстоящей игре идет за 1.65, обратный исход — за 2.24.

На то, что счет в матче откроет «ПСЖ», котировка — 1.72. «Ланс» можно взять за 2.32, отсутствие голов — за 15.5.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом превосходстве парижан:

ничья 1:1 оценена в 6.90;

успех гостей 2:1 — в 8.30;

1:0 — в 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Ланс» — «ПСЖ»

Парижанам в этой встрече не помогут Месси и Неймар: аргентинец отдыхает после ЧМ, а бразилец дисквалифицирован за удаление со «Страсбуром». За Лео и Нея будет отдуваться Килиан Мбаппе, на счету которого уже 13 голов в этом сезоне. Он же отличился и принес победу «ПСЖ» в последнем туре (2:1).

Рекомендуемая ставка: Мбаппе забьет за 2.10.