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«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 1 января 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 1 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

1 января в чемпионате Франции состоится матч двух лидеров чемпионата Франции — «ПСЖ» примет «Ланс». Встреча пройдет на 38-тысячном стадионе «Боллар-Делелис» и начнется в 22.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Жером Брезар. В России прямая трансляция игры будет недоступна.

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 22:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить за 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (24%), успех «Ланса» — за близкие 3.50 (28%).

Кроваво-золотые свели вничью два последних матча с «ПСЖ». На то, что они не уступят и в ближайшей встрече, котировка — 1.80.

На то, что команды пробьют «верх» по голам, коэффициент — 1.74. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.17.

В пяти очных матчах из последних шести соперники обменялись забитыми мячами. Обоюдное взятие ворот в предстоящей игре идет за 1.65, обратный исход — за 2.24.

На то, что счет в матче откроет «ПСЖ», котировка — 1.72. «Ланс» можно взять за 2.32, отсутствие голов — за 15.5.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом превосходстве парижан:

  • ничья 1:1 оценена в 6.90;

  • успех гостей 2:1 — в 8.30;

  • 1:0 — в 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Ланс» — «ПСЖ»

Парижанам в этой встрече не помогут Месси и Неймар: аргентинец отдыхает после ЧМ, а бразилец дисквалифицирован за удаление со «Страсбуром». За Лео и Нея будет отдуваться Килиан Мбаппе, на счету которого уже 13 голов в этом сезоне. Он же отличился и принес победу «ПСЖ» в последнем туре (2:1).

Рекомендуемая ставка: Мбаппе забьет за 2.10.

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«Монако» — «Брест»: где смотреть матч лиги 1 1 января 2023 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Зенит

 12
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Локомотив

 16 1 3
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 16 1 3
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