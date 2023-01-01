«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 1 января 2023 года
«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» сыграют первый матч АПЛ в 2023 году. Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», стартовый свисток арбитра Джона Брукса прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты матча: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 59%. Успех гостей доступен за 5.20 (18%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.20 (23%).
Ждете уверенной победы фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Антонио Конте при благополучном исходе принесет 1680 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.30;
• победа «Тоттенхэма» 1:0 — за 7.50;
• успех 2:1 — за 7.90.
Лондонцы — третьи по результативности в АПЛ: за 16 матчей команда Конте вонзила 33 мяча, это 2.06 гола в среднем за игру. За «шпоры» выступает второй бомбардир чемпионата Харри Кейн (13 мячей). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.70, ИТМ1 (1.5) — за 2.15.
Команда из Бирмингема отличается реже: за 16 туров оформила лишь 17 мячей — в среднем чуть больше гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 3.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.35.
Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.14.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года
«Львы» не много забивают, но в последних играх чемпионата много пропускали — получили 14 мячей за последние семь игр, в среднем ровно два гола за встречу. Сейчас травмированы основной защитник команды Диего Карлос и опорник Бубакар Камара, к тому же под вопросом участие в матче со «шпорами» вратаря-чемпиона мира Эмилиано Мартинеса.
«Тоттенхэм» же в девяти из 17 игр чемпионата забивал минимум два мяча, а во всех турнирах — в 12 из 23 игр. В первом матче после паузы на чемпионат мира «шпоры» вонзили два гола «Брентфорду», в том числе отличился лучший нападающий лондонцев Кейн.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2