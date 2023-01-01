«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» сыграют первый матч АПЛ в 2023 году. Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», стартовый свисток арбитра Джона Брукса прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты матча: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 59%. Успех гостей доступен за 5.20 (18%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.20 (23%).

Ждете уверенной победы фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Антонио Конте при благополучном исходе принесет 1680 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.30;

• победа «Тоттенхэма» 1:0 — за 7.50;

• успех 2:1 — за 7.90.

Лондонцы — третьи по результативности в АПЛ: за 16 матчей команда Конте вонзила 33 мяча, это 2.06 гола в среднем за игру. За «шпоры» выступает второй бомбардир чемпионата Харри Кейн (13 мячей). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.70, ИТМ1 (1.5) — за 2.15.

Команда из Бирмингема отличается реже: за 16 туров оформила лишь 17 мячей — в среднем чуть больше гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 3.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.35.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.14.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года

«Львы» не много забивают, но в последних играх чемпионата много пропускали — получили 14 мячей за последние семь игр, в среднем ровно два гола за встречу. Сейчас травмированы основной защитник команды Диего Карлос и опорник Бубакар Камара, к тому же под вопросом участие в матче со «шпорами» вратаря-чемпиона мира Эмилиано Мартинеса.

«Тоттенхэм» же в девяти из 17 игр чемпионата забивал минимум два мяча, а во всех турнирах — в 12 из 23 игр. В первом матче после паузы на чемпионат мира «шпоры» вонзили два гола «Брентфорду», в том числе отличился лучший нападающий лондонцев Кейн.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.70.