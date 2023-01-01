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«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ 1 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.
Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» сыграют первый матч АПЛ в 2023 году. Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», стартовый свисток арбитра Джона Брукса прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
01 янв, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Астон Вилла

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты матча: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 59%. Успех гостей доступен за 5.20 (18%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.20 (23%).

Ждете уверенной победы фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Антонио Конте при благополучном исходе принесет 1680 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.30;

• победа «Тоттенхэма» 1:0 — за 7.50;

• успех 2:1 — за 7.90.

Лондонцы — третьи по результативности в АПЛ: за 16 матчей команда Конте вонзила 33 мяча, это 2.06 гола в среднем за игру. За «шпоры» выступает второй бомбардир чемпионата Харри Кейн (13 мячей). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.70, ИТМ1 (1.5) — за 2.15.

Команда из Бирмингема отличается реже: за 16 туров оформила лишь 17 мячей — в среднем чуть больше гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 3.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.35.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.14.

Харри Кейн, &laquo;Тоттенхэм&raquo;. «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: Кейн снова спасет лондонцев от неприятностей?

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года

«Львы» не много забивают, но в последних играх чемпионата много пропускали — получили 14 мячей за последние семь игр, в среднем ровно два гола за встречу. Сейчас травмированы основной защитник команды Диего Карлос и опорник Бубакар Камара, к тому же под вопросом участие в матче со «шпорами» вратаря-чемпиона мира Эмилиано Мартинеса.

«Тоттенхэм» же в девяти из 17 игр чемпионата забивал минимум два мяча, а во всех турнирах — в 12 из 23 игр. В первом матче после паузы на чемпионат мира «шпоры» вонзили два гола «Брентфорду», в том числе отличился лучший нападающий лондонцев Кейн.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.70.

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«Ноттингем» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 1 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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 6
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 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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