26 октября «Милан» примет «Торино» в рамках десятого тура серии А. Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 21.45. Трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

«Милан» перед десятым туром занимает вторую строчку, набрав 25 очков. «Торино» расположился на 12-й строчке с 11 очками.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Милан» фаворитом игры. Поставить на победу клуба можно за 1.60 — это примерно 60% вероятности. Триумф «Торино» оценивается котировкой 6.00 (16%), а ничья идет за 4.10 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Торино» потенциальная выплата составит 6000 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.60, а Ф2(+1.5) — за 1.50.

Тотал голов в матче больше 2.5 можно взять за 1.78. Обратный исход есть за 2.10.

Ставка «Торино» не проиграет» есть в линии за 2.43.