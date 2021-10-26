26 октября состоится очередной тур элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России в группе 10. Московский ЦСКА приедет к липецкому «Металлургу». Матч будет сыгран на одноименном городском стадионе, начнется в 17.00. Трансляцию покажет «Матч ТВ».

ЦСКА и «Металлург» провели по одному матчу в турнире и набрали по три очка. Москвичи занимают первое место в группе, опережая соперников по дополнительным показателям.

ЦСКА — фаворит встречи. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу команды за 1.20 — это около 81% вероятности. Ничья идет за 6.20 (13%). Победа «Металлурга» оценивается коэффициентом 17.0 (6%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Металлурга» потенциальная выплата составит 17 000.

Ставка «Металлург» не проиграет» есть в линии за 4.60.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 4.50. Удаление и пенальти возможно за 7.00.

Тотал голов больше 2.5 в этой игре идет за 1.80. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.