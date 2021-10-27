27 октября 2021 года «Кубань» примет «Краснодар» в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Кубань». Начало — в 19.30. Прямая трансляция краснодарского дерби будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.26 — это порядка 75% вероятности. Успех «Кубани» идет за 11.0 (9%), а ничья — за 5.90 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «Кубань» можно выиграть 11 000 рублей в случае сенсационной победы хозяев.

Ф1(+1.5) доступна за 2.00, а Ф2(-1.5) — за 1.81.

Сделать ставку на тотал голов больше 2.5 можно за 1.65, а на ТМ 2.5 — за 2.24.

Шансы хозяев отличиться оцениваются котировкой 1.90.

Уверены, что «Краснодар» забьет три или более? Сделать ставку на ИТБ2 (2.5) можно за 2.20.

Аналитики БЕТСИТИ предполагают, что наиболее вероятный счет в матче — 0:2 с коэффициентом 5.80.