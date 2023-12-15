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«Дженоа» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 15 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Дженоа» — «Ювентус» 15 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press

15 декабря в 16-м туре чемпионата Италии «Дженоа» сойдется с «Ювентусом». Встреча на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Давиде Массы. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 16-й тур
15 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе черно-белых: на «Юве» предложили котировку 1.86, что составляет приблизительно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.38 (30%), триумф «грифонов» — за 4.97 (20%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.47, Ф2(-1) — за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.53, ТМ 2.5 — за 1.54. «Обе забьют» дали за 2.30, обратный рынок — за 1.63.

Парни Альберто Джилардино не поразили ворота соперников уже в двух матчах кряду. На то, что «Дженоа» не огорчит «зебр», представлен коэффициент 2.02.

Джейк Пол. Джейк Пол сойдется с боксером-ноунеймом. Зачем ему это после побед над Вудли и Диасом?

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.85.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Юве» — за 5.48;

  • 0:0 — за 5.64;

  • 1:1 — за 6.53.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Дженоа
ФК Ювентус
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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 16 1 5
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