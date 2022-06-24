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Сегодня, 11:15

Эксперты назвали фаворита группы H чемпионата мира, где зажжет Португалия Роналду

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. В группу H при жребии попали Португалия с Криштиану Роналду, а также Уругвай, Гана и Южная Корея.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом европейскую команду. На победу Португалии предложен коэффициент 1.70, это примерно 58% вероятности исхода. С чуть большей котировкой идет вариант, при котором на вершине окажется кто-то другой, — 2.15.

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Средние шансы европейских бразильцев на успех в квартете обусловлены тем, что противостоять им будет Уругвай с Кавани, Суаресом и Нуньесом. Южноамериканская сборная стабильно выходит в плей-офф на крупных турнирах и точно рассчитывает сделать это снова. На ее триумф в группе котировка 3.20 (28%).

Потенциально третьей должна стать сборная Ганы. У нее в составе нет суперзвездных футболистов, но команда явно более сыгранная и физически готовая, чем Южная Корея. Возможный успех африканцев в группе оценен котировкой 11.0 (8%).

Наименьшие шансы забраться на вершину квартета у команды, главную звезду которой боготворят в «Тоттенхэме». Хын Мин Сон очень хорош, но в одиночку он вряд ли сотворит сенсацию турнира — на победу Южной Кореи коэффициент 13.0 (6%).

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