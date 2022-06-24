Эксперты назвали фаворита группы H чемпионата мира, где зажжет Португалия Роналду
21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. В группу H при жребии попали Португалия с Криштиану Роналду, а также Уругвай, Гана и Южная Корея.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом европейскую команду. На победу Португалии предложен коэффициент 1.70, это примерно 58% вероятности исхода. С чуть большей котировкой идет вариант, при котором на вершине окажется кто-то другой, — 2.15.
Средние шансы европейских бразильцев на успех в квартете обусловлены тем, что противостоять им будет Уругвай с Кавани, Суаресом и Нуньесом. Южноамериканская сборная стабильно выходит в плей-офф на крупных турнирах и точно рассчитывает сделать это снова. На ее триумф в группе котировка 3.20 (28%).
Потенциально третьей должна стать сборная Ганы. У нее в составе нет суперзвездных футболистов, но команда явно более сыгранная и физически готовая, чем Южная Корея. Возможный успех африканцев в группе оценен котировкой 11.0 (8%).
Наименьшие шансы забраться на вершину квартета у команды, главную звезду которой боготворят в «Тоттенхэме». Хын Мин Сон очень хорош, но в одиночку он вряд ли сотворит сенсацию турнира — на победу Южной Кореи коэффициент 13.0 (6%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -