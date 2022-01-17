Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Кабо-Верде — Камерун: где смотреть матч 17 января онлайн в прямом эфире

Виталий Пудздрав
Сборная Камеруна по футболу.
Фото Reuters

17 января 2022 года в 3-м туре группового этапа Кубка Африки встретятся сборные Кабо-Верде и Камеруна. Матч пройдет в Яунде на стадионе «Пауля Бийя», начало — в 19.00.

Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-площадка Okko. Эфир стартует в 18.40.

Пауло Дибала. «Ювентус» — «Сампдория»: Дибала выбьет аутсайдера из Кубка Италии

Команда Антониу Консейсау — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Камеруна можно за 1.37 — это порядка 69% вероятности. Успех сборной Кабо-Верде оценивается котировкой 10.0 (10%), а ничья — 4.50 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу сборной Кабо-Верде потенциальная выплата составит 10 000 рублей, а прибыль — 9000 рублей.

Ф1(+1) идет за 2.30, а Ф2(-1) — за 1.62.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.62.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.85. Противоположный исход доступен за 1.40.

Шансы Кабо-Верде отпраздновать гол в этой встрече оцениваются коэффициентом 2.30.

Ждете, что Камерун в третий раз подряд на турнире забьет больше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.71.

Уверены, что обе сборные способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 14.5.

Не сомневаетесь, что одна из команд добьется волевой победы? Тогда вы можете поставить:

· волевая победа Кабо-Верде — коэффициент 22.0;

· волевая победа Камеруна — 11.0.

Кубок Африки. Группа A
17 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
Кабо Верде
Камерун

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитического отдела букмекерской компании:

· 0:1 — коэффициент 4.40;

· 0:2 — 4.80;

· 0:3 — 7.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Камеруна по футболу
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Болонья» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч серии А 17 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости