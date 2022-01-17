Кабо-Верде — Камерун: где смотреть матч 17 января онлайн в прямом эфире

17 января 2022 года в 3-м туре группового этапа Кубка Африки встретятся сборные Кабо-Верде и Камеруна. Матч пройдет в Яунде на стадионе «Пауля Бийя», начало — в 19.00.

Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-площадка Okko. Эфир стартует в 18.40.

Команда Антониу Консейсау — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Камеруна можно за 1.37 — это порядка 69% вероятности. Успех сборной Кабо-Верде оценивается котировкой 10.0 (10%), а ничья — 4.50 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу сборной Кабо-Верде потенциальная выплата составит 10 000 рублей, а прибыль — 9000 рублей.

Ф1(+1) идет за 2.30, а Ф2(-1) — за 1.62.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.62.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.85. Противоположный исход доступен за 1.40.

Шансы Кабо-Верде отпраздновать гол в этой встрече оцениваются коэффициентом 2.30.

Ждете, что Камерун в третий раз подряд на турнире забьет больше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.71.

Уверены, что обе сборные способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 14.5.

Не сомневаетесь, что одна из команд добьется волевой победы? Тогда вы можете поставить:

· волевая победа Кабо-Верде — коэффициент 22.0;

· волевая победа Камеруна — 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитического отдела букмекерской компании:

· 0:1 — коэффициент 4.40;

· 0:2 — 4.80;

· 0:3 — 7.80.