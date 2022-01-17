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Сегодня, 11:15

«Болонья» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч серии А 17 января 2022 года

Егор Сергеев
Лучано Спаллетти.
Фото AFP

17 января 2022 года «Наполи» отправится в гости к «Болонье» на матч 22-го тура итальянской серии А. Встреча состоится на стадионе «Ренато Далль'Ара», начало — в 20.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

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Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Наполи» можно за 1.93 — это примерно 50% вероятности. Успех «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.30 (22%), а ничья в матче доступна за 3.50 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Наполи» можно выиграть 1 930 рублей в случае успеха команды Лучано Спаллетти.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 3.10, а Ф2(0) — за 1.40;

· Ф1(+1) идет за 1.50, а Ф2(-1) — за 2.60;

· Ф1(+1.5) идет за 1.32, а Ф2(-1.5) — за 3.40.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.87.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.88. Обратный исход доступен за 1.92.

Шансы «Болоньи» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 3.30.

Уверены, что «Наполи» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.96.

Италия. Серия А. 22-й тур
17 янв, 20:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Наполи

Если ждете результативного исхода встречи и минимум по два гола от обоих соперников, тогда вы можете поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 7.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.60.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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