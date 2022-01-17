«Болонья» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч серии А 17 января 2022 года

17 января 2022 года «Наполи» отправится в гости к «Болонье» на матч 22-го тура итальянской серии А. Встреча состоится на стадионе «Ренато Далль'Ара», начало — в 20.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Наполи» можно за 1.93 — это примерно 50% вероятности. Успех «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.30 (22%), а ничья в матче доступна за 3.50 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Наполи» можно выиграть 1 930 рублей в случае успеха команды Лучано Спаллетти.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 3.10, а Ф2(0) — за 1.40;

· Ф1(+1) идет за 1.50, а Ф2(-1) — за 2.60;

· Ф1(+1.5) идет за 1.32, а Ф2(-1.5) — за 3.40.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.87.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.88. Обратный исход доступен за 1.92.

Шансы «Болоньи» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 3.30.

Уверены, что «Наполи» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.96.

Если ждете результативного исхода встречи и минимум по два гола от обоих соперников, тогда вы можете поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 7.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.60.