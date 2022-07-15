Прогноз на товарищеский матч «Тоттенхэм» — «Севилья» 16 июля 2022 года

Топ-клубы продолжают подготовку к сезону. 16 июля в товарищеском матче встретятся «Тоттенхэм» и «Севилья». Игра пройдет в Южной Корее, на стадионе «Сувон Ворлд Кап» в Сувоне. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени. В России прямой трансляции не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами «шпор». На победу команды Конте можно поставить за 2.18, это примерно 45% вероятности. Шансы «Севильи» оценены котировкой 3.00 (33%), ничья — за 3.50 (22%).

При ставке в 1000 рублей на триумф «Тоттенхэма» в случае нужного результата выплата составит 2180 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.64.

Можете подстраховаться с помощью форы — например, есть варианты Ф1(0) за 1.62 или Ф2(0) за 2.20. В случае ничьей сумма ставки вернется на счет.

Всего в трех из десяти последних матчей «Севильи» проходил «верх», а вот у лондонцев таких встреч было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, на обратный исход — за 1.95.

За последние десять игр «Тоттенхэма» вариант «обе забьют» прошел четыре раза, у «Севильи» — шесть раз. Если считаете, что клубы огорчат друг друга, поставьте на это за 1.68. Если верите в противоположный результат, возьмите его с котировкой 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Севилья»

«Шпоры» — 2022 в разгаре летних сборов в Корее и только на днях сыграли первый матч с местной командой. По слухам, Конте убивает своих футболистов физически и морально под палящим солнцем (Кейн и Сон потеряли сознание на тренировке), но это не помешало отгрузить звездам К-Лиги шесть мячей. Вероятно, дело в требовательности итальянца — и вряд ли Антонио удовлетворится неудачей в матче с испанцами.

Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.18.