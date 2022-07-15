Прогноз на товарищеский матч «Тоттенхэм» — «Севилья» 16 июля 2022 года
Топ-клубы продолжают подготовку к сезону. 16 июля в товарищеском матче встретятся «Тоттенхэм» и «Севилья». Игра пройдет в Южной Корее, на стадионе «Сувон Ворлд Кап» в Сувоне. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени. В России прямой трансляции не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами «шпор». На победу команды Конте можно поставить за 2.18, это примерно 45% вероятности. Шансы «Севильи» оценены котировкой 3.00 (33%), ничья — за 3.50 (22%).
При ставке в 1000 рублей на триумф «Тоттенхэма» в случае нужного результата выплата составит 2180 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.64.
Можете подстраховаться с помощью форы — например, есть варианты Ф1(0) за 1.62 или Ф2(0) за 2.20. В случае ничьей сумма ставки вернется на счет.
Всего в трех из десяти последних матчей «Севильи» проходил «верх», а вот у лондонцев таких встреч было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, на обратный исход — за 1.95.
За последние десять игр «Тоттенхэма» вариант «обе забьют» прошел четыре раза, у «Севильи» — шесть раз. Если считаете, что клубы огорчат друг друга, поставьте на это за 1.68. Если верите в противоположный результат, возьмите его с котировкой 2.10.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Севилья»
«Шпоры» — 2022 в разгаре летних сборов в Корее и только на днях сыграли первый матч с местной командой. По слухам, Конте убивает своих футболистов физически и морально под палящим солнцем (Кейн и Сон потеряли сознание на тренировке), но это не помешало отгрузить звездам К-Лиги шесть мячей. Вероятно, дело в требовательности итальянца — и вряд ли Антонио удовлетворится неудачей в матче с испанцами.
Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.18.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -