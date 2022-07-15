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Прогноз на товарищеский матч «Тоттенхэм» — «Севилья» 16 июля 2022 года

Артем Белинин
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Игроки «Тоттенхэма» празднуют гол.
Фото Global Look Press

Топ-клубы продолжают подготовку к сезону. 16 июля в товарищеском матче встретятся «Тоттенхэм» и «Севилья». Игра пройдет в Южной Корее, на стадионе «Сувон Ворлд Кап» в Сувоне. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени. В России прямой трансляции не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами «шпор». На победу команды Конте можно поставить за 2.18, это примерно 45% вероятности. Шансы «Севильи» оценены котировкой 3.00 (33%), ничья — за 3.50 (22%).

При ставке в 1000 рублей на триумф «Тоттенхэма» в случае нужного результата выплата составит 2180 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.64.

Можете подстраховаться с помощью форы — например, есть варианты Ф1(0) за 1.62 или Ф2(0) за 2.20. В случае ничьей сумма ставки вернется на счет.

Всего в трех из десяти последних матчей «Севильи» проходил «верх», а вот у лондонцев таких встреч было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, на обратный исход — за 1.95.

За последние десять игр «Тоттенхэма» вариант «обе забьют» прошел четыре раза, у «Севильи» — шесть раз. Если считаете, что клубы огорчат друг друга, поставьте на это за 1.68. Если верите в противоположный результат, возьмите его с котировкой 2.10.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Севилья»

«Шпоры» — 2022 в разгаре летних сборов в Корее и только на днях сыграли первый матч с местной командой. По слухам, Конте убивает своих футболистов физически и морально под палящим солнцем (Кейн и Сон потеряли сознание на тренировке), но это не помешало отгрузить звездам К-Лиги шесть мячей. Вероятно, дело в требовательности итальянца — и вряд ли Антонио удовлетворится неудачей в матче с испанцами.

Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.18.

Футбол
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ФК Севилья
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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 - : -
17.07 20:00
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