В прошлом сезоне киевское «Динамо» не попало в групповой этап еврокубков впервые за 18 лет. Настрой на «Партизан» будет особый

Черно-белые не участвовали в отборе ЛЧ семь лет.

23 июля во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграют киевское «Динамо» и «Партизан» из Белграда. Первая встреча соперников пройдет в Польше на «Арене Люблин». Немецкий судья Кристьян Дингерт даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России матч не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Партизан» 23 июля 2024 года

Аналитики назвали киевлян фаворитами. Победу «Динамо» можно взять с коэффициентом 1.67, вероятность такого исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех черно-белых — за 4.80 (21%).

В последний раз соперники пересекались в 2017 году на групповом этапе Лиги Европы — бело-синие выиграли в обоих матчах. Верите, что теперь «Партизан» не уступит? Опция X2 ждет вас за 2.12.

На квалификацию команды Александра Шовковского в следующий раунд специалисты дали котировку 1.62. Проход клуба из Белграда предложили за 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 оценили в одинаковые 1.88. Рынок «обе забьют» идет за 1.86, обратный вариант — за 1.84.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:0 в пользу «Динамо» за 5.80.

«Динамо» Киев — «Партизан»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 23 июля 2024 года

В прошлом сезоне киевляне стартовали в евротурнирах с Лиги конференций. Кампания получилась скоротечной: во втором отборочном раунде бело-синие прошли «Арис» (0:1, 2:1, пен 6:5). Но на этапе плей-офф не смогли ничего поделать с «Бешикташем» (2:3, 0:1) и впервые за 18 лет не попали в групповую стадию еврокубков.

Теперь «Динамо» начнет путь с квалификации Лиги чемпионов. Так было и в сезоне-2022/23, до группы не хватило совсем чуть-чуть: украинская команда прошла «Фенербахче» (0:0, 2:1) и «Штурм» (1:0, 2:1), но споткнулась на «Бенфике» (0:2, 0:3). Из главного евротурнира киевляне спустились в Лигу Европы, где заняли последнее место в квартете с «Фенербахче», АЕК и «Ренном». В последний раз на групповом этапе ЛЧ бело-синие оказывались в 2021 году: заняли четвертое место в борьбе с «Баварией», «Бенфикой» и «Барселоной».

В чемпионате Украины-2023/24 коллектив Александра Шовковского финишировал вторым — отставание от «Шахтера» составило всего два балла. При этом именно «Динамо» стало самой результативной командой лиги: за 30 туров киевляне забили 72 мяча. У ставших вторыми по этому показателю «горняков» — на девять голов меньше.

Если бело-синие этим летом еще не проводили официальных матчей (премьер-лига Украины стартует в начале августа), то «Партизан» уже ворвался в новый розыгрыш Суперлиги Сербии. В первом туре черно-белые отобрали три очка у «Напредака» — все решил единственный мяч Матеуса Салданьи на третьей компенсированной минуте.

Бразилец стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата с 17 голами в 27 играх. В январе сообщалось, что 24-летним форвардом интересуются несколько клубов РПЛ, а он сам готов рассмотреть переезд в Россию. Но до конкретных предложений дело пока не дошло — Салданья начал сезон в Белграде.

Матеус Салданья («Партизан»). Фото Getty Images

В сезоне-2022/23 «Партизан» впервые в XXI веке не попал в призовую тройку — остался четвертым вслед за «Црвеной Звездой», «Бачка-Топола» и «Чукаричками». В последний раз такое случалось с черно-белыми в чемпионате Югославии-1989/90, тогда тоже финишировали на четвертой строчке позади «Звезды», загребского «Динамо» и «Хайдука» из Сплита.

В прошлом сезоне команда из Белграда реабилитировалась: закончила Суперлигу на второй позиции и попала в квалификацию ЛЧ впервые за семь лет. Правда, до групповой стадии тогда дойти не получилось: летом 2017-го «Партизан» справился с «Будучностью» из Черногории (2:0, 0:0) во втором отборочном раунде, а затем вылетел от «Олимпиакоса» (1:3, 2:2). В этом году последнему появлению черно-белых в группе главного клубного турнира Европы исполнится 14 лет: в сезоне-2010/11 они заняли четвертое место в квартете с «Арсеналом», «Шахтером» и «Брагой».

Минувшая еврокампания «Партизана» оказалась сильно похожа на ту, что получилась у киевлян. Команда из Белграда тоже стартовала в Лиге конференций и тоже не продержалась там дольше двух этапов. Во втором квалификационном раунде черно-белые сломили «Сабах» (0:2, 2:0, пен 5:4), а в стадии плей-офф без шансов уступили «Норшелланну» (0:5, 0:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Киев — «Партизан»

Киевлянам не помогут Николай Михайленко, Максим Брагару и Валентин Рубчинский — они готовятся к Олимпиаде в составе сборной Украины. Антон Боль выбыл из строя из-за повреждения. У черно-белых потерь нет.

«Динамо» Киев — «Партизан»: статистика личных встреч

Впервые соперники пересеклись осенью 1976 года в первом раунде Кубка чемпионов — бело-синие уверенно победили как в Киеве (3:0), так и в Белграде (2:0). Следующая встреча произошла уже в XXI веке — на групповом этапе Лиги Европы-2017/18. Динамовцы снова выиграли дважды: сначала на стадионе «Партизана» (3:2), затем — на «Олимпийском» (4:1).

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «Партизан»

Киевляне в прошлом сезоне стали самой результативной командой Украины, в составе черно-белых блистает лучший бомбардир Суперлиги Сербии. При этом оба коллектива не отличаются надежностью в обороне — противостояние таких соперников просто не может получиться скучным и скупым на голы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.88.