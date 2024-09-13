«Спартак» едет в Махачкалу за реваншем. В конце августа «Динамо» прервало семиматчевую серию красно-белых без поражений
15 сентября «Спартак» прибудет в Дагестан, чтобы сыграть с махачкалинским «Динамо» в восьмом туре РПЛ. Поединок пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 18.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак» 15 сентября 2024 года
Специалисты букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Спартаку». Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.63, вероятность — примерно 57%. Успех махачкалинцев оценили в 6.00 (17%), ничью — в 3.85 (26%).
Чуть больше двух недель назад бело-голубые обыграли москвичей на «Лукойл Арене» (1:0). Считаете, что на своем поле «Динамо» тоже не уступит? Опция 1Х идет за 2.35.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.67. Обмен голами предложили за 2.15, обратный вариант — за 1.65.
Эксперты полагают, что встреча закончится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу красно-белых. На первый результат дали котировку 5.00, на второй — 5.80.
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«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 сентября 2024 года
Команды уже встречались чуть больше двух недель назад — 27 августа на групповом этапе Кубка России. Москвичи принимали бело-голубых на «Лукойл Арене» в статусе безоговорочного фаворита: их серия без поражений насчитывала семь матчей, причем в шести поединках подряд красно-белые даже не пропустили. Отличиться не удалось только в разборках с «Ахматом» и «Зенитом» — они закончились нулевыми ничьими. В каждой из остальных пяти игр парни Деяна Станковича забили по три мяча и победили.
Коллектив Хасанби Биджиева решил не обращать внимания на эти факты и устроил сенсацию — обыграл «Спартак» на его же поле. Все решил единственный гол Гамида Агаларова с пенальти на 14-й минуте. Красно-белые владели мячом 70% времени, подали 10 угловых и нанесли 25 ударов, из которых 17 пролетели мимо створа. Прекрасный вечер провел вратарь махачкалинцев Давид Волк — совершил восемь сейвов.
Через три дня москвичи реабилитировались — с минимальным счетом (1:0) победили «Рубин» на «Лукойл Арене». Три очка хозяевам принес Эсекьель Барко — на 74-й минуте аргентинец реализовал пенальти. Причем с 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина, но так и не пропустил. Пять сухих матчей в чемпионате подряд — лучшая серия клуба с 1998 года, тогда москвичи оставили свои ворота нетронутыми в семи турах кряду.
«Динамо» на волне успеха в поединке со «Спартаком» обыграло «Крылья Советов» в Самаре (1:0). За минуту до перерыва Абакар Гаджиев отличился с передачи Мохаммада Хоссейннежада. Для махачкалинцев это вторая победа в дебютном сезоне РПЛ — она позволила бело-голубым подняться на девятое место в таблице. Также на счету коллектива Хасанби Биджиева две ничьих — с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Махачкала — «Спартак»
Бело-голубые не могут рассчитывать на Эгаша Касинтуру, который находится в лазарете. У москвичей три потери: Никита Чернов продолжает восстановление после перелома плюсневой кости, Роман Зобнин и Даниил Денисов отбывают дисквалификации.
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: статистика личных встреч
История противостояния клубов насчитывает лишь один поединок — тот самый, что случился чуть больше двух недель назад в Кубке России.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак»
Махачкалинцы — худшие в РПЛ по результативности наряду с «Факелом», за семь туров обе команды забили всего три мяча. Зато еще со времен первой лиги бело-голубые являются настоящими экспертами в том, что такое крепкая оборона. В 34 матчах прошлой кампании ворота «Динамо» поразили лишь 19 раз — это лучший результат первого дивизиона со времен сезона-2019/20. В нынешнем чемпионате коллектив Хасанби Биджиева огорчили шесть раз — меньше пропустили только четыре клуба. После осечки на «Лукойл Арене» красно-белые приедут за реваншем и вряд ли уедут из Дагестана без очков. Но большого количества голов от встречи на «Анжи Арене» ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1