«Спартак» едет в Махачкалу за реваншем. В конце августа «Динамо» прервало семиматчевую серию красно-белых без поражений

Чуть больше двух недель назад соперники встречались в Кубке России.

15 сентября «Спартак» прибудет в Дагестан, чтобы сыграть с махачкалинским «Динамо» в восьмом туре РПЛ. Поединок пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 18.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак» 15 сентября 2024 года

Специалисты букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Спартаку». Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.63, вероятность — примерно 57%. Успех махачкалинцев оценили в 6.00 (17%), ничью — в 3.85 (26%).

Чуть больше двух недель назад бело-голубые обыграли москвичей на «Лукойл Арене» (1:0). Считаете, что на своем поле «Динамо» тоже не уступит? Опция 1Х идет за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.67. Обмен голами предложили за 2.15, обратный вариант — за 1.65.

Эксперты полагают, что встреча закончится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу красно-белых. На первый результат дали котировку 5.00, на второй — 5.80.

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«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 сентября 2024 года

Команды уже встречались чуть больше двух недель назад — 27 августа на групповом этапе Кубка России. Москвичи принимали бело-голубых на «Лукойл Арене» в статусе безоговорочного фаворита: их серия без поражений насчитывала семь матчей, причем в шести поединках подряд красно-белые даже не пропустили. Отличиться не удалось только в разборках с «Ахматом» и «Зенитом» — они закончились нулевыми ничьими. В каждой из остальных пяти игр парни Деяна Станковича забили по три мяча и победили.

Коллектив Хасанби Биджиева решил не обращать внимания на эти факты и устроил сенсацию — обыграл «Спартак» на его же поле. Все решил единственный гол Гамида Агаларова с пенальти на 14-й минуте. Красно-белые владели мячом 70% времени, подали 10 угловых и нанесли 25 ударов, из которых 17 пролетели мимо створа. Прекрасный вечер провел вратарь махачкалинцев Давид Волк — совершил восемь сейвов.

Через три дня москвичи реабилитировались — с минимальным счетом (1:0) победили «Рубин» на «Лукойл Арене». Три очка хозяевам принес Эсекьель Барко — на 74-й минуте аргентинец реализовал пенальти. Причем с 62-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Романа Зобнина, но так и не пропустил. Пять сухих матчей в чемпионате подряд — лучшая серия клуба с 1998 года, тогда москвичи оставили свои ворота нетронутыми в семи турах кряду.

Эсекиель Барко («Спартак»). Фото Global Look Press

«Динамо» на волне успеха в поединке со «Спартаком» обыграло «Крылья Советов» в Самаре (1:0). За минуту до перерыва Абакар Гаджиев отличился с передачи Мохаммада Хоссейннежада. Для махачкалинцев это вторая победа в дебютном сезоне РПЛ — она позволила бело-голубым подняться на девятое место в таблице. Также на счету коллектива Хасанби Биджиева две ничьих — с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Махачкала — «Спартак»

Бело-голубые не могут рассчитывать на Эгаша Касинтуру, который находится в лазарете. У москвичей три потери: Никита Чернов продолжает восстановление после перелома плюсневой кости, Роман Зобнин и Даниил Денисов отбывают дисквалификации.

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает лишь один поединок — тот самый, что случился чуть больше двух недель назад в Кубке России.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак»

Махачкалинцы — худшие в РПЛ по результативности наряду с «Факелом», за семь туров обе команды забили всего три мяча. Зато еще со времен первой лиги бело-голубые являются настоящими экспертами в том, что такое крепкая оборона. В 34 матчах прошлой кампании ворота «Динамо» поразили лишь 19 раз — это лучший результат первого дивизиона со времен сезона-2019/20. В нынешнем чемпионате коллектив Хасанби Биджиева огорчили шесть раз — меньше пропустили только четыре клуба. После осечки на «Лукойл Арене» красно-белые приедут за реваншем и вряд ли уедут из Дагестана без очков. Но большого количества голов от встречи на «Анжи Арене» ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 1.86.

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