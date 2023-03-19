19 марта в центральном матче 20-го тура чемпионата России ЦСКА сойдется с «Зенитом». Встреча топ-команд РПЛ пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.30 мск. Обслужит ее арбитр Сергей Карасев.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы команд и решили, что у «Зенита» больше шансов на успех. Победу команды из Санкт-Петербурга можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.39 (29%), триумф ЦСКА идет за 3.64 (25%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае положительного для них результата принесет выплату в 3640 рублей, а чистая прибыль составит 2640 рублей.

Сине-бело-голубые победили армейцев в шести последних матчах. На то, что ЦСКА на этот раз хотя бы не проиграет, котировка — 1.74.

Только в одной из четырех игр «Зенита» после зимней паузы было забито меньше трех мячей. ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.92.

Можете выбрать вариант, как именно будет забит гол:

ногой — за 1.11;

головой — за 2.65;

ударом со штрафного — за 10.0.

ЦСКА обменялся голами с соперниками только в одном из пяти последних матчей. Вариант «обе забьют» можно взять с коэффициентом 1.73, «обе забьют — нет» — 2.09.

«Зенит» отправил в сетку ворот красно-синих больше одного мяча в четырех из пяти предыдущих очных игр. Поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.07.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, несмотря на преимущество гостей, — ничья 1:1 за 5.80.

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит»

Если «Спартак» в последнее время научился противостоять «Зениту», то другой мощный соперник сине-бело-голубых никак не найдет тропинку к победе или даже к ничьей. Последние шесть матчей между командами завершились в пользу питерцев, при этом в половине встреч армейцы не забили, а больше одного мяча в сетку ворота противника отправили лишь однажды.

Сейчас «Зенит» находится в отличной форме, как и его главная ударная единица — Малком. Бразилец после перерыва поучаствовал в двух матчах и забил четыре мяча (всего в РПЛ у него 16 голов). ЦСКА же нестабилен: сыграл вничью в Кубке России с «Крыльями» (2:2) и проиграл кошмарному «Сочи» (0:2).

Рекомендуемая ставка: «Зенит» победит за 2.15.