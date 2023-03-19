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19 марта, 14:25

ЦСКА — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 19 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 19 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Сергей Семак.
Фото Global Look Press

19 марта в центральном матче 20-го тура чемпионата России ЦСКА сойдется с «Зенитом». Встреча топ-команд РПЛ пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.30 мск. Обслужит ее арбитр Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы команд и решили, что у «Зенита» больше шансов на успех. Победу команды из Санкт-Петербурга можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.39 (29%), триумф ЦСКА идет за 3.64 (25%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае положительного для них результата принесет выплату в 3640 рублей, а чистая прибыль составит 2640 рублей.

Сине-бело-голубые победили армейцев в шести последних матчах. На то, что ЦСКА на этот раз хотя бы не проиграет, котировка — 1.74.

Только в одной из четырех игр «Зенита» после зимней паузы было забито меньше трех мячей. ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.92.

Можете выбрать вариант, как именно будет забит гол:

  • ногой — за 1.11;

  • головой — за 2.65;

  • ударом со штрафного — за 10.0.

ЦСКА обменялся голами с соперниками только в одном из пяти последних матчей. Вариант «обе забьют» можно взять с коэффициентом 1.73, «обе забьют — нет» — 2.09.

«Зенит» отправил в сетку ворот красно-синих больше одного мяча в четырех из пяти предыдущих очных игр. Поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.07.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, несмотря на преимущество гостей, — ничья 1:1 за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит»

Если «Спартак» в последнее время научился противостоять «Зениту», то другой мощный соперник сине-бело-голубых никак не найдет тропинку к победе или даже к ничьей. Последние шесть матчей между командами завершились в пользу питерцев, при этом в половине встреч армейцы не забили, а больше одного мяча в сетку ворота противника отправили лишь однажды.

Сейчас «Зенит» находится в отличной форме, как и его главная ударная единица — Малком. Бразилец после перерыва поучаствовал в двух матчах и забил четыре мяча (всего в РПЛ у него 16 голов). ЦСКА же нестабилен: сыграл вничью в Кубке России с «Крыльями» (2:2) и проиграл кошмарному «Сочи» (0:2).

Рекомендуемая ставка: «Зенит» победит за 2.15.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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