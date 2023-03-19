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19 марта, 16:15

«Барселона» — «Реал»: мадридцы наконец реализуют преимущество над соперником

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Реал» 19 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

19 марта в Испании состоится четвертое в сезоне класико — «Барселона» и «Реал» сойдутся на стадионе «Камп Ноу» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром выступит Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Реал

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Барселону» фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Реала» — за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на гостей из Мадрида в случае их успеха принесет выплату в 3800 рублей.

Вариант Х2 предложен за 1.80. Правда, из четырех последних очных встреч «бланкос» не уступили только в одной.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 доступны за одинаковые 1.92. Только в одном из семи прошлых матчей команды не пробили «верх».

Удивительно, но условие «обе забьют» идет за крупные 1.75, а «обе забьют — нет» — за 2.12.

Обычно класико получается горячим — игроки часто фолят и зарабатывают желтые карточки (не обходится и без красных). ТБ 24.5 фола оценен в 1.60, ТБ 25.5 — в 1.83.

За 1.77 можно взять шесть и более «горчичников» в игре. В последнем матче, который состоялся 2 марта в Кубке Испании, команды на двоих схватили как раз шесть предупреждений.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

Последний матч между командами состоялся чуть больше двух недель назад, и тогда «Барселоне» очень повезло. В первом матче Кубка Испании каталонцы победили 1:0, нанеся в три раза меньше ударов по воротам, чем соперник. «Реал» в целом выглядел бодрее и острее, но не реализовал преимущество.

По сравнению с предыдущей встречей в ближайшей сине-гранатовым поможет Левандовски, но это вряд ли сильно изменит суть происходящего. «Реал» снова должен повести игру и на этот раз обязан забить хотя бы исходя из теории вероятности — в последний раз мадридцы не отличились в двух класико подряд четыре года назад. А сейчас каталонцы не такие мощные, чтобы сдержать соперника и выиграть трижды кряду.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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Владимир Писарский

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