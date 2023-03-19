«Барселона» — «Реал»: мадридцы наконец реализуют преимущество над соперником
19 марта в Испании состоится четвертое в сезоне класико — «Барселона» и «Реал» сойдутся на стадионе «Камп Ноу» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром выступит Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Барселону» фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Реала» — за 3.80 (25%).
Ставка в 1000 рублей на гостей из Мадрида в случае их успеха принесет выплату в 3800 рублей.
Вариант Х2 предложен за 1.80. Правда, из четырех последних очных встреч «бланкос» не уступили только в одной.
Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 доступны за одинаковые 1.92. Только в одном из семи прошлых матчей команды не пробили «верх».
Удивительно, но условие «обе забьют» идет за крупные 1.75, а «обе забьют — нет» — за 2.12.
Обычно класико получается горячим — игроки часто фолят и зарабатывают желтые карточки (не обходится и без красных). ТБ 24.5 фола оценен в 1.60, ТБ 25.5 — в 1.83.
За 1.77 можно взять шесть и более «горчичников» в игре. В последнем матче, который состоялся 2 марта в Кубке Испании, команды на двоих схватили как раз шесть предупреждений.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»
Последний матч между командами состоялся чуть больше двух недель назад, и тогда «Барселоне» очень повезло. В первом матче Кубка Испании каталонцы победили 1:0, нанеся в три раза меньше ударов по воротам, чем соперник. «Реал» в целом выглядел бодрее и острее, но не реализовал преимущество.
По сравнению с предыдущей встречей в ближайшей сине-гранатовым поможет Левандовски, но это вряд ли сильно изменит суть происходящего. «Реал» снова должен повести игру и на этот раз обязан забить хотя бы исходя из теории вероятности — в последний раз мадридцы не отличились в двух класико подряд четыре года назад. А сейчас каталонцы не такие мощные, чтобы сдержать соперника и выиграть трижды кряду.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4