ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 16 октября 2022 года
16 октября в главном дерби страны встретятся ЦСКА и «Спартак». Матч 13-го тура начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.45 мск. Рассудит команды Сергей Карасев.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу ЦСКА можно за 2.22, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценили в 3.10 (32%), ничью — в 4.00 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу красно-белых в случае успеха выплата составит 3100 рублей.
Если считаете, что Абаскаль не уступит в дерби на выезде, оформите ставку за 1.71.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.65, Ф2(0) — за 2.33.
Аналитики ожидают от игры высокой результативности, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.76.
Вариант «обе забьют» также предпочтителен — его можно взять за 1.65.
Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»
Результат дерби — это всегда загадка по причине особенных эмоций во время матча, но вот ход игры предугадать можно. С одной стороны, московские команды — одни из самых результативных в этом сезоне РПЛ. ЦСКА забил 24 мяча, «Спартак» оформил 29. 53 гола на двоих — очень солидно и вселяет надежду на «верх» по голам.
С другой стороны, в прошедших десяти дерби (в РПЛ и Кубке) всего трижды команды организовали три и больше мяча. Футболисты склонны осторожничать, и не важно, как их команды играли до этого.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1