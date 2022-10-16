16 октября в главном дерби страны встретятся ЦСКА и «Спартак». Матч 13-го тура начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.45 мск. Рассудит команды Сергей Карасев.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу ЦСКА можно за 2.22, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценили в 3.10 (32%), ничью — в 4.00 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу красно-белых в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что Абаскаль не уступит в дерби на выезде, оформите ставку за 1.71.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.65, Ф2(0) — за 2.33.

Аналитики ожидают от игры высокой результативности, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.76.

Вариант «обе забьют» также предпочтителен — его можно взять за 1.65.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

Результат дерби — это всегда загадка по причине особенных эмоций во время матча, но вот ход игры предугадать можно. С одной стороны, московские команды — одни из самых результативных в этом сезоне РПЛ. ЦСКА забил 24 мяча, «Спартак» оформил 29. 53 гола на двоих — очень солидно и вселяет надежду на «верх» по голам.

С другой стороны, в прошедших десяти дерби (в РПЛ и Кубке) всего трижды команды организовали три и больше мяча. Футболисты склонны осторожничать, и не важно, как их команды играли до этого.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.