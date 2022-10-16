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ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 16 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Квинси Промес, «Спартак».
Фото Global Look Press

16 октября в главном дерби страны встретятся ЦСКА и «Спартак». Матч 13-го тура начнется в 20.00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.45 мск. Рассудит команды Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу ЦСКА можно за 2.22, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Спартака» оценили в 3.10 (32%), ничью — в 4.00 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу красно-белых в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что Абаскаль не уступит в дерби на выезде, оформите ставку за 1.71.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.65, Ф2(0) — за 2.33.

Аналитики ожидают от игры высокой результативности, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.76.

Вариант «обе забьют» также предпочтителен — его можно взять за 1.65.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 6.80.

Шамар Николсон и&nbsp;Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). ЦСКА — Спартак: Промес, Соболев и Чалов замучают вратарей

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

Результат дерби — это всегда загадка по причине особенных эмоций во время матча, но вот ход игры предугадать можно. С одной стороны, московские команды — одни из самых результативных в этом сезоне РПЛ. ЦСКА забил 24 мяча, «Спартак» оформил 29. 53 гола на двоих — очень солидно и вселяет надежду на «верх» по голам.

С другой стороны, в прошедших десяти дерби (в РПЛ и Кубке) всего трижды команды организовали три и больше мяча. Футболисты склонны осторожничать, и не важно, как их команды играли до этого.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 16 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
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