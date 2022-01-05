5 января состоится первый матч полуфинального противостояния Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом». Лондонское дерби пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22.45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 22.40.

Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Челси» можно за 1.97 — это примерно 49% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.00 (24%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» можно выиграть 4000 рублей в случае успеха команды Антонио Конте.

Поставить на выход «Челси» в финал можно за 1.67. Аналогичный исход в пользу «Тоттенхэма» доступен за 2.30.

Ф1(0) идет за 1.44, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.98, а ТМ 2.5 — за 1.88.

Шансы «Челси» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 2.00.

Уверены, что «Тоттенхэм» забьет больше одного мяча? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 3.20.

Хаким Зиеш не поехал на Кубок Африки и будет помогать «Челси». Сумеет отличиться в ближайшем матче? Гол марокканца идет за 3.70.

Кейн — главный фаворит на гол в составе «Тоттенхэма», по мнению аналитиков легальной букмекерской компании. Согласны с этим? Поставить на успех Харри можно за 2.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

— 1:1 — коэффициент 6.60;

— 1:0 — 6.80;

— 2:1 — 8.20.