«Челси» — «Тоттенхэм»: где смотреть матч 5 января онлайн в прямом эфире
5 января состоится первый матч полуфинального противостояния Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом». Лондонское дерби пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22.45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 22.40.
Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Челси» можно за 1.97 — это примерно 49% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.00 (24%), а ничья — 3.60 (27%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» можно выиграть 4000 рублей в случае успеха команды Антонио Конте.
Поставить на выход «Челси» в финал можно за 1.67. Аналогичный исход в пользу «Тоттенхэма» доступен за 2.30.
Ф1(0) идет за 1.44, а Ф2(0) — за 2.90.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.98, а ТМ 2.5 — за 1.88.
Шансы «Челси» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 2.00.
Уверены, что «Тоттенхэм» забьет больше одного мяча? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 3.20.
Хаким Зиеш не поехал на Кубок Африки и будет помогать «Челси». Сумеет отличиться в ближайшем матче? Гол марокканца идет за 3.70.
Кейн — главный фаворит на гол в составе «Тоттенхэма», по мнению аналитиков легальной букмекерской компании. Согласны с этим? Поставить на успех Харри можно за 2.40.
Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 5.00.
Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:
— 1:1 — коэффициент 6.60;
— 1:0 — 6.80;
— 2:1 — 8.20.
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