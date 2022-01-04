В Лондоне 5 января пройдет первый матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Челси» и «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22.45. Трансляция пройдет на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Челси» больше шансов на победу. На команду Тухеля предлагают коэффициент 2.00 или 51% вероятности. Успех «шпор» идет за 3.70 (23%). Ничью можно взять за 3.50 (26%).

На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.92, на ТМ 2.5 — за 1.88.

Фора (-1.5) на «Челси» предлагается коэффициентом 3.40. На «Тоттенхэм» такая же ставка оценивается котировкой 7.70.

На проход «Челси» в финал дают коэффициент 1.68. Такую же ставку на «Тоттенхэм» можно сделать за 2.18.