6 января «Арсенал» примет «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Легальная букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль» — считает «канониров» фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Арсенала» можно за 2.24 — это около 43% вероятности. Триумф команды Клоппа оценивается котировкой 3.20 (30%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» можно выиграть 2240 рублей в случае успеха команды Артеты.

Поставить на выход «Арсенала» в финал можно за 2.20. Аналогичный исход в пользу «Ливерпуля» оценивается котировкой 1.72.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на матч — например:

— Ф1(0) идет за 1.65, а Ф2(0) — за 2.33;

— Ф1(-1) идет за 3.30, а Ф2(+1) — за 1.33;

— Ф1(-1.5) идет за 4.20, а Ф2(+1.5) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.74, а ТМ 2.5 — за 2.17.

Поставить на «обе забьют» вы можете с коэффициентом 1.63. Противоположный исход доступен за 2.28.

Шансы «Арсенала» отличиться свыше одного раза за матч оцениваются коэффициентом 1.97.

Уверены, что «Ливерпуль» сумеет забить минимум дважды? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.43.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.90.