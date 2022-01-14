«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»: где смотреть матч 14 января онлайн в прямом эфире

14 января матч между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом» откроет программу 19-го тура немецкой бундеслиги. Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 22:30. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 22:25.

Аналитический отдел легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Боруссии» можно за 1.51 — это примерно 64% вероятности. Успех «Фрайбурга» доступен за 5.80 (17%), а ничья — за 5.00 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «Фрайбург» потенциальная выплата составит 5800 рублей, а прибыль — 4800 рублей.

Ф1(-1) идет за 1.80, а Ф2(+1) — за 2.10.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.22, а ТМ 3.5 — за 1.66.

Шансы «Боруссии» отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 2.42.

Ждете, что «Фрайбург» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00.

Не сомневаетесь, что оба соперника отличатся по два раза минимум? Вы можете поставить на «каждая команда больше (1.5)» с котировкой 4.80.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.95, а удаления — 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: