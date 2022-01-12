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Сегодня, 17:15

«Интер» — «Ювентус»: где смотреть матч 12 января онлайн в прямом эфире

Матвей Леонов
Футболисты «Интера».
Фото Getty Images

12 января 2022 года «Интер» и «Ювентус» разыграют Суперкубок Италии. Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»). Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

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Коллектив Симоне Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно за 1.75 — это около 56% вероятности. Триумф «Ювентуса» и ничья в матче доступны для ставок с одинаковым коэффициентом 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.36, а Ф2(0) — за 3.30.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.86, а ТМ 2.5 — за 2.00.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.81. Противоположный исход доступен за 2.00.

Уверены, что «Интер» забьет минимум дважды? Вы можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.82.

Шансы «Ювентуса» отличиться больше одного раза оцениваются котировкой 3.20.

Ждете, что оба соперника сумеют отличиться свыше раза? Тогда вы можете поставить на «каждая команда больше (1.5) за 6.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 6.90;
— 1:0 — 7.10;
— 2:1 — 8.00.

Италия. Суперкубок.
12 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ювентус

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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