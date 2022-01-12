«Интер» — «Ювентус»: где смотреть матч 12 января онлайн в прямом эфире

12 января 2022 года «Интер» и «Ювентус» разыграют Суперкубок Италии. Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»). Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

Коллектив Симоне Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно за 1.75 — это около 56% вероятности. Триумф «Ювентуса» и ничья в матче доступны для ставок с одинаковым коэффициентом 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.36, а Ф2(0) — за 3.30.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.86, а ТМ 2.5 — за 2.00.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.81. Противоположный исход доступен за 2.00.

Уверены, что «Интер» забьет минимум дважды? Вы можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.82.

Шансы «Ювентуса» отличиться больше одного раза оцениваются котировкой 3.20.

Ждете, что оба соперника сумеют отличиться свыше раза? Тогда вы можете поставить на «каждая команда больше (1.5) за 6.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 6.90;

— 1:0 — 7.10;

— 2:1 — 8.00.