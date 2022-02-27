27 февраля «Барселона» примет «Атлетик» в 26-м туре испанской примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Команда Хави — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.60 — это порядка 60% вероятности. Успех «Атлетика» оценивается котировкой 6.00 (16%), а ничья — 4.10 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» из Бильбао можно выиграть 6000 рублей в случае успеха гостей.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 1.20 , а Ф2(0) — за 4.50 ;

Ф1(-1) идет за 2.08 , а Ф2(+1) — за 1.80 ;

Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.46.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.96.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.92. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.88.

Шансы «Барселоны» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.74.

Уверены, что «Атлетик» забьет дважды минимум? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.80.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.50.