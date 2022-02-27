Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Барселона» — «Атлетик»: прогноз на матч примеры 27 февраля

Прогноз на матч примеры «Барселона» — «Атлетик»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Барселоны».
Фото Getty Images

27 февраля «Барселона» примет «Атлетик» в 26-м туре испанской примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало в 23.00. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko.

Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетик

Команда Хави — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.60 — это порядка 60% вероятности. Успех «Атлетика» оценивается котировкой 6.00 (16%), а ничья — 4.10 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» из Бильбао можно выиграть 6000 рублей в случае успеха гостей.

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.20, а Ф2(0) — за 4.50;

  • Ф1(-1) идет за 2.08, а Ф2(+1) — за 1.80;

  • Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.46.

Хави. «Барселона» — «Атлетик»: Хави возрождает великий клуб

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.96.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.92. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.88.

Шансы «Барселоны» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.74.

Уверены, что «Атлетик» забьет дважды минимум? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.80.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.50.

Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
0
Читайте также
Норвегия требует отстранить Большунова от выступлений в Кубке мира. Ему не могут гарантировать безопасность
Махачев снес американца в первом раунде: Ислам ждал другой победы, ему уже не интересно бить середняков и нужен пояс
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч 26 февраля онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости