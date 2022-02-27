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Сегодня, 13:15

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 27 февраля

Прогноз на матч финала Кубка лиги «Челси» — «Ливерпуль»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Getty Images

27 февраля «Челси» встретится с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги. Матч между ними состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Англия. Кубок лиги. Финал
27 февр, 19:30. Wembley (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на мерсисайдцев. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Челси».

Коллектив Юргена Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно за 2.30 — это примерно 41% вероятности. Успех «Челси» оценивается коэффициентом 3.30 (29%), а ничья в матче — 3.20 (30%).

Поставить на победу «Ливерпуля» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.66. Аналогичный выбор в пользу «Челси» оценивается котировкой 2.22.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 2.32, а Ф2(0) — за 1.61;

  • Ф1(+1) идет за 1.30, а Ф2(-1) — за 3.50;

  • Ф1(+1.5) идет за 1.21, а Ф2(-1.5) — за 4.40.

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Тотал больше 2.5 доступен за 2.20, а ТМ 2.5 — за 1.68.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, вы можете за 1.97. Обратный исход доступен за 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.

Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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«Барселона» — «Атлетик»: прогноз на матч примеры 27 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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