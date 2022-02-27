27 февраля «Челси» встретится с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги. Матч между ними состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» — разыгрывает билеты на «Энфилд» и другие призы за ставки на мерсисайдцев. Вы можете принять участие в акции, сделав ставку на матч против «Челси».

Коллектив Юргена Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно за 2.30 — это примерно 41% вероятности. Успех «Челси» оценивается коэффициентом 3.30 (29%), а ничья в матче — 3.20 (30%).

Поставить на победу «Ливерпуля» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.66. Аналогичный выбор в пользу «Челси» оценивается котировкой 2.22.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 2.32 , а Ф2(0) — за 1.61 ;

Ф1(+1) идет за 1.30 , а Ф2(-1) — за 3.50 ;

Ф1(+1.5) идет за 1.21, а Ф2(-1.5) — за 4.40.

Тотал больше 2.5 доступен за 2.20, а ТМ 2.5 — за 1.68.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, вы можете за 1.97. Обратный исход доступен за 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.