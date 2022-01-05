6 января «Ювентус» примет «Наполи» в 20-м туре итальянской серии А. Матч пройдет на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Аллегри фаворитом встречи. Поставить на победу «Ювентуса» можно за 1.94 — это около 50% вероятности. Успех «Наполи» в матче оценивается коэффициентом 4.10 (23%), а ничья доступна за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «Ювентус» можно выиграть 1940 рублей в случае успеха команды Аллегри.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, к примеру:

— Ф1(0) идет за 1.41, а Ф2(0) — за 3.00;

— Ф1(-1) идет за 2.60, а Ф2(+1) — за 1.49;

— Ф1(-1.5) идет за 3.50, а Ф2(+1.5) — за 1.31.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.03, а ТМ 2.5 — за 1.84.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Противоположный исход оценивается той же котировкой.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.50.