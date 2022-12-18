Аргентина — Франция: голы Месси в финале чемпионата мира 18 декабря 2022 года

18 декабря состоится главный матч четырехлетия, в котором Аргентина сыграет с Францией. Финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк.

В день матча небольшим фаворитом стала Аргентина. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Альбиселесте» с коэффициентом 2.70, что приблизительно 37% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех Франции — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на южноамериканскую сборную в случае ее выигрыша выплата составит 2700 рублей, а чистая прибыль — 1700 рублей.

Сколько голов в предстоящем финале забьет Лионель Месси? Один гол в исполнении капитана аргентинцев оценен в 2.41, больше 1.5 мяча — в 8.98, ТБ 2.5 — в 25.9.

Также есть возможность поставить на конкретное количество результативных ударов легенды: дубль в исполнении Лео идет за 9.00, хет-трик — за 26.0.

Лучшие шансы у Месси забить левой ногой — так он оформил все пять голов на турнире (3.00). На отправленный правой ногой в сетку мяч котировка — 12.0, головой — 30.0.

В Катаре Лео трижды забил с пенальти — в ворота Саудовской Аравии, Нидерландов и Хорватии. Еще на один гол с точки коэффициент — 6.00.