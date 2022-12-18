Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Аргентина — Франция: сделает ли Мбаппе дубль в финале ЧМ?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лео Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

18 декабря состоится главный матч четырехлетия, в котором Аргентина сыграет с Францией. Финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

В день матча небольшим фаворитом стала Аргентина. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Альбиселесте» с коэффициентом 2.70, что приблизительно 37% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех Франции — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на южноамериканскую сборную в случае ее выигрыша выплата составит 2700 рублей, а чистая прибыль — 1700 рублей.

Лидером атаки сборной Франции, как и в других матчах, будет Килиан Мбаппе. Форвард «ПСЖ» забил на турнире пять мячей и дважды ассистировал партнерам. Еще на один гол Черепашки можно поставить за 2.50. На два и больше — за 9.50.

Дубль француза увеличит ставку в 11 раз — на счету Килиана на этом турнире два дуплета в матчах с Данией и Польшей. Хет-трик оценен в 29.0.

Можете сделать ставку на противостояние Мбаппе и Месси. На то, что француз забьет больше аргентинца, котировка — 1.90.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче против Марокко. Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ

Как именно отличится Килиан? Самые высокие шансы на гол правой ногой, коэффициент — 3.00. На гол левой — 10.0, головой — 25.0.

Если считаете, что удар Мбаппе станет победным для сборной Франции, поставьте на это условие за 5.00.

0
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина — Франция: эксперты считают, что у Месси отличные шансы забить в финале ЧМ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости