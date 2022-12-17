Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ
18 декабря состоится заключительный матч чемпионата мира в Катаре — в финале сойдутся сборная Аргентины и действующий победитель турнира Франция. Игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, поляк Шимон Марчиняк даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямой эфир покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита финала: поставить на победу любой команды в основное время можно с одинаковым коэффициентом 2.80, что составляет примерно 35% вероятности на каждого. Ничья доступна с чуть большей котировкой 3.20 (30%).
При этом рынки на победу сборных с учетом дополнительного времени и пенальти немного отличаются. Выигрыш «Альбиселесте» идет за 1.96, успех «Трехцветных» — за 1.94.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают равные шансы команд на триумф:
• ничья 1:1 идет за 5.90;
• победа Франции 1:0 — за 6.60;
• успех Аргентины с таким же счетом — за те же 6.60.
Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за солидные 2.50, ТМ 2.5 — за 1.60. При этом финал прошлого чемпионата мира, в котором Франция обыграла Хорватию, закончился яркими 4:2.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих сборных оценена в 2.10, обратный рынок можно оформить за 1.74.
Аргентина — Франция: прогноз и анализ матча чемпионата мира 18 декабря 2022 года
Команды уверенно выглядят на этом чемпионате мира: и Франция, и Аргентина проиграли лишь по одному матчу на групповом этапе и выиграли все остальные встречи (Нидерланды «Альбиселесте» победила по пенальти). Сборные ярко атакуют: европейцы за шесть игр оформили уже 13 мячей, южноамериканцы — 12. А меньше двух голов за матч сборные забили как раз только в проигранных встречах.
Лучшие бомбардиры чемпионата мира выступают за Аргентину и Францию. Южноамериканцы Лионель Месси и Хулиан Альварес наколотили в Катаре пять и четыре гола соответственно. Такую же результативность показали страйкеры «Трехцветных» Килиан Мбаппе (пять) и Оливье Жиру (четыре). Месси в гонке бомбардиров ЧМ обгоняет Мбаппе за счет большего количества голевых передач: Лео оформил три ассиста, Килиан — два.
Ждете, что команды снова зажгут? Индивидуальный тотал любой сборной больше 1.5 мяча можно взять за 2.90, обратный рынок — за 1.41.
При этом в обороне команды действуют не слишком надежно — пропустили в Катаре по пять мячей. Если Франция ни разу не получала в свои ворота больше одного гола, то Аргентина выхватила по два мяча в стартовом туре группового этапа от Саудовской Аравии и в четвертьфинале с Нидерландами. Правда, «Альбиселесте» провела больше сухих игр — три против одной у команды Дешама.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года
В Катаре в шикарной форме находятся нападающие обеих сборных: Месси и Альварес у Аргентины, Мбаппе и Жиру у Франции. Эти форварды забили большую часть голов своих команд. «Альбиселесте» отличилась в каждом матче турнира, «Трехцветные» не вскрыли только Тунис в ничего не решающем третьем туре группового этапа. При этом команды не слишком надежно защищаются: французы не пропустили только в одном матче ЧМ, Аргентина — в трех, но от Нидерландов и Саудовской Аравии получила по два мяча.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2