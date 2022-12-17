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Сегодня, 10:15

Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ

Команды проводят яркий турнир.
Артемий Кутейников
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Килиан Мбаппе в матче против Марокко.
Фото Global Look Press

18 декабря состоится заключительный матч чемпионата мира в Катаре — в финале сойдутся сборная Аргентины и действующий победитель турнира Франция. Игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, поляк Шимон Марчиняк даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямой эфир покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита финала: поставить на победу любой команды в основное время можно с одинаковым коэффициентом 2.80, что составляет примерно 35% вероятности на каждого. Ничья доступна с чуть большей котировкой 3.20 (30%).

При этом рынки на победу сборных с учетом дополнительного времени и пенальти немного отличаются. Выигрыш «Альбиселесте» идет за 1.96, успех «Трехцветных» — за 1.94.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают равные шансы команд на триумф:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Франции 1:0 — за 6.60;

• успех Аргентины с таким же счетом — за те же 6.60.

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Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за солидные 2.50, ТМ 2.5 — за 1.60. При этом финал прошлого чемпионата мира, в котором Франция обыграла Хорватию, закончился яркими 4:2.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих сборных оценена в 2.10, обратный рынок можно оформить за 1.74.

Аргентина — Франция: прогноз и анализ матча чемпионата мира 18 декабря 2022 года

Команды уверенно выглядят на этом чемпионате мира: и Франция, и Аргентина проиграли лишь по одному матчу на групповом этапе и выиграли все остальные встречи (Нидерланды «Альбиселесте» победила по пенальти). Сборные ярко атакуют: европейцы за шесть игр оформили уже 13 мячей, южноамериканцы — 12. А меньше двух голов за матч сборные забили как раз только в проигранных встречах.

Лионель Месси. Месси к финалу настиг Мбаппе. Выиграет ли Лео «Золотую бутсу» ЧМ?

Лучшие бомбардиры чемпионата мира выступают за Аргентину и Францию. Южноамериканцы Лионель Месси и Хулиан Альварес наколотили в Катаре пять и четыре гола соответственно. Такую же результативность показали страйкеры «Трехцветных» Килиан Мбаппе (пять) и Оливье Жиру (четыре). Месси в гонке бомбардиров ЧМ обгоняет Мбаппе за счет большего количества голевых передач: Лео оформил три ассиста, Килиан — два.

Ждете, что команды снова зажгут? Индивидуальный тотал любой сборной больше 1.5 мяча можно взять за 2.90, обратный рынок — за 1.41.

При этом в обороне команды действуют не слишком надежно — пропустили в Катаре по пять мячей. Если Франция ни разу не получала в свои ворота больше одного гола, то Аргентина выхватила по два мяча в стартовом туре группового этапа от Саудовской Аравии и в четвертьфинале с Нидерландами. Правда, «Альбиселесте» провела больше сухих игр — три против одной у команды Дешама.

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Прогноз и ставка на матч Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

В Катаре в шикарной форме находятся нападающие обеих сборных: Месси и Альварес у Аргентины, Мбаппе и Жиру у Франции. Эти форварды забили большую часть голов своих команд. «Альбиселесте» отличилась в каждом матче турнира, «Трехцветные» не вскрыли только Тунис в ничего не решающем третьем туре группового этапа. При этом команды не слишком надежно защищаются: французы не пропустили только в одном матче ЧМ, Аргентина — в трех, но от Нидерландов и Саудовской Аравии получила по два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.

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Сделает хет-трик или получит красную. Каким будет последний матч Месси на ЧМ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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