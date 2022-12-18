Аргентина — Франция: кто станет лучшим игроком финала чемпионата мира 2022 года

18 декабря состоится главный матч четырехлетия, в котором Аргентина сыграет с Францией. Финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

В день матча коэффициенты сместились в сторону Аргентины. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Альбиселесте» с коэффициентом 2.70, что приблизительно 37% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех Франции — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Мбаппе и компании в случае их выигрыша выплата составит 2900 рублей, а чистая прибыль — 1900 рублей.

Можете сделать ставку на лучшего игрока матча. Эксперты предполагают, что борьба развернется между Лео Месси и Килианом Мбаппе. На то, что приз заберет аргентинец, коэффициент — 3.00. На француза котировка близкая — 3.30.

Третьим претендентом идет Оливье Жиру, который забил в последних двух матчах плей-офф и помог «Трехцветным» победить Англию (2:1) с Марокко (2:0). Его успех предложено взять за 10.0.

Коэффициентом 11.0 оценена целая группа игроков: Уго Льорис, Хулиан Альварес и Эмилиано Мартинес. Лишь за 12.0 можно оформить ставку на Антуана Гризманна. Нападающий «Атлетико» проводит сильный турнир, но без блеска — выполняет огромный объем работы и сделал три голевые передачи, однако не забил еще ни одного мяча.

Шансы некоторых других игроков выглядят следующим образом: