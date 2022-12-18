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Сегодня, 12:15

Аргентина — Франция: кто станет лучшим игроком финала чемпионата мира 2022 года

Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

18 декабря состоится главный матч четырехлетия, в котором Аргентина сыграет с Францией. Финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

В день матча коэффициенты сместились в сторону Аргентины. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Альбиселесте» с коэффициентом 2.70, что приблизительно 37% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех Франции — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Мбаппе и компании в случае их выигрыша выплата составит 2900 рублей, а чистая прибыль — 1900 рублей.

Можете сделать ставку на лучшего игрока матча. Эксперты предполагают, что борьба развернется между Лео Месси и Килианом Мбаппе. На то, что приз заберет аргентинец, коэффициент — 3.00. На француза котировка близкая — 3.30.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче против Марокко. Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ

Третьим претендентом идет Оливье Жиру, который забил в последних двух матчах плей-офф и помог «Трехцветным» победить Англию (2:1) с Марокко (2:0). Его успех предложено взять за 10.0.

Коэффициентом 11.0 оценена целая группа игроков: Уго Льорис, Хулиан Альварес и Эмилиано Мартинес. Лишь за 12.0 можно оформить ставку на Антуана Гризманна. Нападающий «Атлетико» проводит сильный турнир, но без блеска — выполняет огромный объем работы и сделал три голевые передачи, однако не забил еще ни одного мяча.

Шансы некоторых других игроков выглядят следующим образом:

  • Усман Дембеле — 15.0;

  • Анхель ди Мария — 20.0;

  • Рабьо, де Пауль и Макаллистер — 25.0;

  • Орельен Тчуамени — 30.0.

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Аргентина — Франция: прогноз на матч чемпионата мира 18 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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