Такаги упрочила лидерство на ЧМ в многоборье

Японка Михо Такаги выиграла забег на 1500 м на чемпионате мира в классическом многоборье. Это позволило ей упрочить лидерство в общем зачете. Впереди остался один забег на 5000 м.
Лучшая из россиянок - Наталья Воронина, после трех дистанций идет девятой.
Калгари (Канада)
Чемпионат мира в классическом многоборье
Женщины
1 500 м
1. Михо Такаги (Япония) - 1.52,08
2. Ирен Вюст (Голландия) - 1.53,48
3. Ивана Блонден (Канада) - 1.53,59
4. Мартина Сабликова (Чехия) - 1.53,70
5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) - 1.53,93
6. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 1.53,96...
8. Евгения Лаленкова (Россия) - 1.54,09...
13. Елизавета Казелина (Россия) - 1.55.73...
15. Наталья Воронина (Россия) - 1.55,93
Положение после трех дистанций
1. Михо Такаги (Япония) - 114,606
2. Мартина Сабликова (Чехия) - 116,105
3. Антуанетта де Йонг (Голландия) - 116,214
4. Ирен Вюст (Голландия) - 116,251
5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) - 117,009
6. Ивана Блонден (Канада) - 117,178...
9. Наталья Воронина (Россия) - 118,286...
12. Евгения Лаленкова (Россия) - 118,626...
16. Елизавета Казелина (Россия) - 119,449