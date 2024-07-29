Советский рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни

Советский конькобежец Юрий Сергеев скончался на 100-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича!» — говорится в сообщении.

Сергеев был многократным рекордсменом мира на дистанции 500 м. Он участвовал в зимней Олимпиаде в Кортине-д'Ампеццо в 1956 году. После завершения карьеры конькобежец работал тренером в обществе «Динамо».

Во время Великой Отечественной войны Сергеев служил в полку специального назначения, который охранял Кремль. Спортсмена наградили орденом Отечественной войны I степени, «Знаком Почета», и медалью «За оборону Москвы».