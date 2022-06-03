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Сегодня, 19:02

Новый глава Союза конькобежцев России назвал задачу на Олимпиаду 2026 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Российские конькобежцы и шорт-трекисты на Олимпийских играх в Италии 2026 года должны выступить не хуже, чем на Играх-2022 в Пекине. Об этом заявил новый президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

В пятницу на отчетно-выборном конгрессе СКР в Москве Гуляев был избран новым президентом организации.

«На следующей Олимпиаде мы должны выступить как минимум не хуже, — сказал Гуляев ТАСС. — Но основная задача на Игры — завоевание золота. Реально ли это? Кто ищет, то всегда найдет, кто хочет, тот всегда добьется».

На Олимпиаде в Пекине российские конькобежцы и шорт-трекисты завоевали две серебряные и две бронзовые награды, в этих видах спорта разыгрывалось 23 комплекта медалей.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Источник: https://tass.ru/sport/14818955
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